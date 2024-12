Le emoji sono diventate degli strumenti di comunicazione a tutti gli effetti che affiancano la comunicazione verbale e non verbale. Sia che vengano usati per trasmettere emozioni come gioia, rabbia, soddisfazione e ilarità, sia per arricchire il testo, questi strumenti sono sempre più spesso presenti all’interno delle nostre chat.

Il loro utilizzo principale è quello di dare sfaccettature più complesse alla comunicazione virtuale. Tuttavia, il modo in cui le emoji vengono utilizzate permette di determinare il carattere degli utenti e il loro approccio comunicativo e interpersonale attraverso gli strumenti digitali.

Ricorrere alle emoji è un processo psicologico che il Dr. Simon Dubé e il suo team di ricerca dell’Istituto Kinsey ha provato ad esaminare. Lo studio si è concentrato sull’associazione tra la frequenza di utilizzo delle emoji e gli stili di attaccamento oltre che l’intelligenza emotiva delle persone.

Usare emoji ha un significato più profondo nella comunicazione digitale e permette di identificare la propria intelligenza emotiva

Con il termine intelligenza emotiva si intendono tutti quei processi che portano ad elaborare e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. Per stili di attaccamento, invece, si intendono le tre tipologie di rapporto tra gli individui: ansioso, evitante e sicuro. Se gli stili ansioso ed evitante tendono ad evitare il distacco, lo stile sicuro non ne risente particolarmente.

La ricerca è stata condotta su un campione di 320 adulti per valutare in che modo gli utenti si relazionano e rapportano con gli altri attraverso un display. Dallo studio è merso che le persone che utilizzano le emoji più frequentemente presentano una maggiore intelligenza emotiva e uno stile di attaccamento sicuro. Come controprova, utenti con maggiori livelli di attaccamento utilizzavano meno frequentemente le emoji.

Come affermato dal team di ricerca: “Il modo in cui interagiamo durante le comunicazioni virtuali può rivelare qualcosa di più su di noi. Non si tratta solo di una faccina sorridente o di un’emoji a forma di cuore: è un modo per trasmettere significato e comunicare in modo più efficace, e come le usi ci dice qualcosa su di te“.