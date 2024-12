Iliad Flash 210: l’offerta di Natale con 210 GIGA a 9,99 euro al mese

Il periodo di Natale diventa sempre molto allettante per gli utenti che cercano un nuovo gestore ed è per questo che Iliad fa la sua parte anche questa volta. Il provider infatti ha deciso di ufficializzare la sua nuova offerta Flash 210, una soluzione piena di contenuti che costa pochissimo ogni mese.

Al costo di 9,99 euro al mese gli utenti possono avere il meglio. Si tratta di un’offerta valida per sempre e riservata a chi attiva la promo entro il 30 dicembre 2024. Questa soluzione rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca una tariffa completa e conveniente, perfetta per navigare senza limiti e mantenere la spesa mensile sotto i 10 euro.

I dettagli dell’offerta Flash 210 di Iliad

All’interno di questa soluzione, gli utenti trovano 210 giga in 5G per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La Flash 210 è rivolta sia ai nuovi clienti sia a chi decide di portare il proprio numero da un altro operatore. Per gli utenti già clienti Iliad, è possibile effettuare gratuitamente il passaggio a questa tariffa se si ha un piano attuale da 9,99 euro al mese con meno di 210 giga inclusi.

La tariffa prevede per la precisione:

Minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia;

verso tutti i numeri in Italia; SMS illimitati verso tutti i numeri in Italia;

verso tutti i numeri in Italia; 210 giga di traffico dati, utilizzabili anche sotto rete 5G dove disponibile.

Con il lancio della Flash 210, Iliad ha rimosso la precedente Flash 150, sostituendola con la nuova GIGA 120. Quest’ultima offre minuti e SMS illimitati, insieme a 120 giga di traffico dati a soli 7,99 euro al mese. Anche questa tariffa è disponibile per nuovi clienti e per chi effettua la portabilità del numero.

Come attivare l’offerta

Attivare la Flash 210 è semplice: l’offerta è disponibile sia online, tramite il sito ufficiale Iliad, sia presso gli store fisici o le Simbox dell’operatore. La promo sarà attivabile solo fino al 30 dicembre 2024, quindi chi è interessato dovrebbe cogliere l’occasione prima della scadenza.