Kena: più giga in UE dal 1° gennaio e nuova offerta con 200 GB a 5,99 euro

Dal 1° gennaio 2025, Kena, operatore virtuale del gruppo TIM, introdurrà un aumento del traffico dati utilizzabile in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Questo cambiamento si allinea al Regolamento UE 2022/612, che prevede una graduale riduzione dei costi all’ingrosso per i servizi dati, rendendo disponibili più GIGA per chi viaggia all’interno dei Paesi comunitari, oltre a Islanda e Norvegia.

Con le nuove regole, il bundle dati disponibile in UE sarà calcolato usando questa formula:

(costo mensile del pacchetto IVA esclusa / 1,30) x 2.

Nel 2025, i costi all’ingrosso per GB scenderanno da 1,55 euro a 1,30 euro, permettendo un aumento della quantità di dati inclusi. Anche i costi extra soglia diminuiranno, passando da 0,00189 euro/MB a 0,00159 euro/MB (IVA inclusa). Non ci saranno invece variazioni per i minuti e gli SMS, già utilizzabili in roaming UE senza limiti specifici, seguendo il piano nazionale.

La nuova offerta Kena 5,99 Promo 100

Kena Mobile spinge però anche per quanto concerne le sue offerte mobili ed in questo caso ufficializza l’arrivo della Kena 5,99 Promo 100. Questa al suo interno offre tutto il meglio, con 200 messaggi, minuti senza limiti e 100 giga in 4G soli 5,99 euro al mese per sempre. A poter sottoscrivere questa offerta sono coloro che arrivano dai gestori virtuali e da Iliad.

Tra i vantaggi aggiuntivi ci sono diverse chicche:

Raddoppio dei GIGA : da 100 a 200 GIGA con ricarica automatica;

: da 100 a con ricarica automatica; Attivazione gratuita : sconto da 4 euro a 0 euro fornendo i consensi commerciali;

: sconto da 4 euro a 0 euro fornendo i consensi commerciali; Primo mese gratuito: il primo rinnovo è incluso.

La nuova Kena 5,99 Promo 100 nel dettaglio

Minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia;

verso tutti i numeri in Italia; 200 SMS ;

; 100 GIGA (o 200 con ricarica automatica) in 4G, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

(o 200 con ricarica automatica) in 4G, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload; Costo mensile : 5,99 euro;

: 5,99 euro; Primo rinnovo gratis ;

; Roaming UE: 6,5 GIGA inclusi (che diventeranno 8 GIGA dal 1° gennaio 2025).

L’offerta può essere attivata fino al 19 dicembre 2024, sia online che tramite i canali ufficiali Kena. Si può ottenere l’attivazione gratuita per chi sceglie di acconsentire al trattamento dei dati aderendo dunque alla cosiddetta “Promo Consensi”.