Iliad offre tante opzioni con giga, 5G e prezzi bassissimi a Natale

Iliad continua a farsi notare con offerte convenienti, trasparenti e ricche di GB. Le sue promozioni attuali coprono diverse esigenze e, come sempre, garantiscono prezzi bloccati per sempre, senza sorprese. Ecco i dettagli delle offerte disponibili.

Flash 150: l’offerta Iliad a tempo limitato fino al 12 dicembre

La Flash 150 offre 150 GB in 4G, minuti illimitati e SMS senza limiti a soli 7,99 euro al mese. Questa promo arriva a tempo limitato. La soluzione in questione è infatti attivabile solo fino al 12 dicembre 2024. Con questa nuova offerta, tutti possono approfittare, anche i già clienti. C’è però da ricordare assolutamente che questi ultimi possono sceglierla solo se attualmente hanno un’offerta Iliad dal costo inferiore a 7,99 euro al mese per sempre.

Giga 180 e Giga 250: il 5G alla portata di tutti

Per chi cerca ancora più traffico dati e velocità in 5G, Iliad propone due alternative:

Giga 180 : include 180 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese ;

: include in 5G, minuti e SMS illimitati a ; Giga 250: offre ben 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati al costo di 11,99 euro al mese.

Entrambe sono perfette per chi sfrutta al massimo la rete, dal gaming allo streaming in alta definizione.

Vantaggi per la fibra ottica: Iliad fa il servizio completo

Chi opta per le promo Giga 180 o Giga 250, può inoltre abbinare anche la promo in fibra ottica di Iliad. Questa, dedicata alla casa, è disponibile prezzo scontato: 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Un’opzione interessante per chi vuole connettersi a velocità elevate anche a casa, mantenendo bassi i costi.

Iliad continua a distinguersi per la semplicità e la trasparenza delle sue tariffe, che restano invariate nel tempo. Che siate nuovi utenti o già clienti, c’è un’opzione su misura per voi. Per attivare un’offerta o saperne di più, basta visitare il sito ufficiale Iliad o recarsi in uno dei numerosi corner presenti sul territorio. Ma attenzione: la Flash 150 è disponibile solo fino al 12 dicembre.