Alcune nuove indiscrezioni hanno scatenato una notevole curiosità tra gli appassionati di Apple. E non solo. Secondo quanto riportato, l’iPhone 17 Pro potrebbe presentare un cambiamento importante. Quest’ultimo riguarderebbe il design del modulo fotocamera posteriore. Ispirato alla recente serie Pixel 9 di Google. Fino ad oggi, Apple ha mantenuto una coerenza stilistica con il cosiddetto “squircle“. Un quadrato con angoli arrotondati. Le cose potrebbero però potrebbero presto cambiare.

Apple: nuovo design per il comparto fotografico?

Sembra che l’azienda di Cupertino stia considerando di abbandonare la sua tradizione. Ciò a favore di una barra rettangolare in alluminio. Suddetta modifica estetica non è solo una questione di apparenza. Mira anche ad ottimizzare l’integrazione dei componenti interni. Come il sistema di Face ID e la fotocamera ultra grandangolare posteriore.

E non è tutto. Si prevede che il nuovo alloggiamento permetterà una migliore gestione dello spazio interno. Ciò facilitando l’installazione di nuovi sensori e migliorando le prestazioni complessive della fotocamera. Inoltre, il nuovo design dovrebbe potenziare la capacità di registrazione di video spaziali. Una funzione avanzata introdotta con le serie iPhone 15 Pro e 16.

La rivelazione è partita da una foto che sembra mostrare un presunto frame metallico dell’iPhone 17 Pro. Da cui sono stati generati diversi rendering che ipotizzano l’aspetto del prossimo smartphone di Apple. Tra questi, uno in particolare ha catturato l’attenzione per la sua fedeltà e plausibilità. Ovviamente, trattandosi di leak, è consigliabile prendere tali informazioni con cautela.

Se le voci si rivelassero veritiere e Apple decidesse di seguire le orme di Google con un design più simile ai Pixel 9, potrebbe innescare una nuova tendenza. Suddetto cambiamento, infatti, potrebbe spingere altri produttori nel settore smartphone a rivedere il proprio design per rimanere competitivi. Inoltre, la competizione tra Apple e Google, già intensa nel comparto software e servizi, potrebbe estendersi ulteriormente al design hardware. Arricchendo l’offerta per i consumatori con una maggiore varietà di scelte estetiche e funzionali.