Se avete intenzione di cambiare promozione sul vostro numero di cellulare, le opzioni disponibili in Italia sono senza alcun dubbio variegate, i provider italiani infatti offrono cataloghi davvero vasti caratterizzati da promozioni di ogni tipo in grado di soddisfare le esigenze e venire incontro alle necessità di tutti quanti.

Un provider che senza alcun dubbio merita la vostra attenzione è ho mobile, Quest’ultimo infatti ha un catalogo di offerte davvero vasto e ogni mese si impegna a rinnovarlo con nuove soluzioni in grado di rendere le proprie offerte sempre al passo coi tempi e in grado di competere ad ogni livello, ovviamente anche per il mese di dicembre, sono arrivate delle nuove promozioni che garantiscono a chi decide di attivarle tutto il necessario per un’esperienza d’uso efficiente e concreta.

Cosa offre Ho mobile

Le promozioni attualmente disponibili sul sito ufficiale del provider telefonico sono tre, la prima nonché la più economica e accessibile garantisce a soli 5,99 € al mese ben 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati, la seconda invece aumenta il numero di giga a 200 e garantisce sempre comunque minuti ed SMS illimitati verso tutti a 8,99 € al mese, l’ultima invece è identica alla precedente e a 9,99 € al mese vi consente di accedere anche alla connettività 5G.

L’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione è rappresentato dal costo di attivazione delle seguenti promozioni, quest’ultimo sarà di 2,99 € ma solo nel caso effettuiate la portabilità da un operatore virtuale specifico oppure solo se deciderete di attivare un nuovo numero direttamente nell’operatore telefonico viola.

Per il resto tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider e cliccare sulla promozione di vostro interesse per poi procedere all’attivazione direttamente online dal sito ufficiale dell’operatore, il costo di attivazione comprende anche il costo della Sim, se non doveste rientrare nei casi citati sopra quest’ultimo salirà a 29,90 €.