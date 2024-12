VeryMobile ha nuovamente lanciato l’offerta “Very 5,99 Promo Meta“, disponibile per i nuovi clienti provenienti da specifici operatori virtuali. Questa promozione, attivabile fino al 19 dicembre 2024, include minuti e SMS illimitati e ben 200GB di traffico dati, ora anche in 5G. La proposta, in passato limitata al 4G, rappresenta un’evoluzione importante e si rivolge a chi desidera un’ampia copertura di rete e velocità superiori. Il costo mensile resta invariato a 5,99€, con la possibilità di addebito su credito residuo o tramite ricarica automatica.

Very Mobile: 5G e servizi aggiuntivi, tutto incluso nell’offerta

L’attivazione dell’offerta di Very Mobile richiede un codice coupon, recuperabile attraverso campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram. Una volta ottenuto è possibile scegliere tra l’acquisto online o presso i punti vendita autorizzati. Le spese di attivazione e SIM sono azzerate, sia in negozio che sul sito. In più, per i clienti che preferiscono l’acquisto online, l’identificazione può avvenire rapidamente tramite SPID. Oppure, in alternativa, utilizzando le credenziali della Carta d’identità elettronica (CIE).

Very Mobile, marchio di WindTre, garantisce l’accesso alla rete 5G con una velocità massima stimata fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. La copertura della rete è già estesa al 97,10% della popolazione con tecnologia FDD DSS e al 75,80% con 5G TDD. In assenza di dispositivi compatibili o di copertura, la connessione si riduce al 4G. La quale garantisce comunque una velocità rispettabile fino a 300Mbps.

L’operatore offre ulteriori servizi gratuiti, tra cui VoLTE, Wi-Fi Calling, hotspot, “Ti ho cercato” e “RingMe”. È attivabile anche l’opzione “Very Protetti”, gratuita per il primo mese e successivamente disponibile a 0,99 centesimi.

In caso di esaurimento dei 200GB, la navigazione si blocca fino al rinnovo successivo, con la possibilità di anticipare la ricarica. Per i viaggiatori nell’Unione Europea, l’offerta include anche 7,60GB utilizzabili senza costi aggiuntivi. La promessa di Very Mobile di mantenere prezzi “per sempre” rafforza la fiducia dei clienti, evidenziando un servizio stabile e competitivo.