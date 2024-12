Tutti devono necessariamente pensare di acquistare il notebook HP che Amazon ha deciso di mettere in promozione in questi giorni, stiamo parlando del modello HP 15s-fq5001sl, un dispositivo caratterizzato prima di tutto dal display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione FullHD e cornici sufficientemente sottili da ridurre al massimo la presenza di bordi ingombranti.

Il processore lo possiamo definire nettamente di fascia media, essendo un Intel Core i5, di dodicesima generazione, con alle spalle 8GB di RAM DDR4 e 512GB di memoria interna su SSD, il tutto condito con una scheda grafica Intel Iris Xe. Il trattamento antiriflesso lo rende utilizzabile in ogni condizione di luce, ricordandosi comunque di alcuni aspetti molto interessanti.

Notebook HP: un’occasione imperdibile su Amazon

Non perdete altro tempo e pensate subito di acquistare il notebook HP in questione, in quanto difficilmente sarà in vendita ad un prezzo ancora più basso dei 479,99 euro richiesti da parte di Amazon. La consegna a domicilio promette essere rapidissima, entro pochi giorni lo potrete avere a casa con garanzia di 24 mesi, che ricordiamo copre tutti i difetti di fabbrica. Ordinatelo premendo questo link.

Il prodotto raggiunge un peso di 1,69kg, è più che abbordabile e facilmente trasportabile ovunque desideriate, la sua connettività fisica è ottima, con la presenza di porta HDMI 1.4b, ma anche di USB type-C, USB type-A, ed un lettore di microSD, perfetto per i creator o gli utenti che trasferiscono solitamente file con questo supporto. Sulla tastiera, se interessati, è presente un sensore per le impronte digitali, in modo da poter accedere rapidamente ai contenuti, senza dover necessariamente andare ad inserire manualmente la password stessa. Per altre informazioni, collegatevi subito al link sovrastante.