Il titolo video ludico che trionfa ai The Game Awards 2024 è Astro Bot, l’esclusiva dedicata al mondo PlayStation cinque e infatti è riuscita a portarsi a casa il premio come miglior gioco dell’anno, Riconoscimento arrivato alla fine di un lunghissimo scoppiettante show che ha riservato al mondo tantissime sorprese e annunci.

Vittoria in mezzo a mostri sacri

Il titolo in questione è riuscito a portarsi a casa la vittoria in mezzo ad una platea fatto di concorrenti davvero agguerriti: Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Metaphor: Re Fantazio, Balatro, Final Fantasy VII: Rebirth e l’acclamato Black Myth: Wukong.

A permettere al videogioco di raccogliere voti altissimi della stampa internazionale e a fare breccia nel cuore dei giocatori è stato sicuramente il suo gameplay pieno di sfaccettature con un level design brillante, il quale si è unito alla sua capacità di sfruttare in maniera decisamente perfetta e capillare le caratteristiche del Dualsense, il titolo costa di più di 80 livelli da esplorare con il team le sue spalle che ha consentito ai giocatori di vivere un’esperienza decisamente molto più completa e soddisfacente rispetto alla demo del 2020.

Insomma si tratta di un vero e proprio capolavoro che è riuscito a trionfare contro una concorrenza decisamente di livello, dinamica che rende ancor più importante il premio conquistato, il quale tra l’altro arriva proprio in occasione del 30º anniversario di PlayStation.

Insomma, il videogioco in questione sembra proprio aver meritato questo riconoscimento e come se non bastasse, ha appena ricevuto l’aggiornamento natalizio che aggiunge uno sfavillante livello a tema pieno di regali, campanellini e nuovi bot speciali, non sappiamo se si tratterà di un update legato solamente al premio e al periodo di Natale o se suoni continuerà a supportare il titolo anche nei prossimi mesi, sicuramente il futuro ci darà le risposte e magari qualche contenuto in più.