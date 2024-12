Tante novità per gli utenti che desiderano passare a Kena, l’operatore virtuale di TIM. Dal 12 dicembre 2024, l’offerta 5,99 Promo 100 è accessibile anche ai clienti che richiedono la portabilità da HoMobile, marchio secondario di Vodafone. Questa promozione, che fino a pochi giorni fa era riservata a coloro provenienti da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali, esclude ancora Very Mobile. Al costo di 5,99€ al mese, essa comprende minuti illimitati, 200 SMS e fino a 200GB di traffico dati per chi attiva la Ricarica Automatica.

Kena Mobile: vantaggi extra e possibilità di roaming in Europa

Il primo rinnovo è gratuito. Mentre il mese anticipato deve essere saldato al momento dell’attivazione. In più, l’offerta prevede un costo di attivazione di 4€, azzerabile aderendo alla Promo Consensi. La quale richiede l’autorizzazione al trattamento commerciale dei dati personali. Nel caso in cui l’utente non voglia fornire i consensi, il servizio resta comunque invariato, ma sarà necessario pagare il costo di attivazione completo. La promo è valida fino alle 10:00 del 19 dicembre 2024, salvo proroghe.

Per i clienti che scelgono l’opzione “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”, valida fino al 15 gennaio 2025, essa prevede 100GB extra ogni mese. I quali sono rinnovabili finché la ricarica automatica e il piano principale restano attivi. Ancora, Kena consente di utilizzare il servizio Restart. Grazie a cui è possibile anticipare il rinnovo mensile per riottenere il bundle completo di minuti, SMS e traffico dati.

In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, i clienti possono utilizzare fino a 6,5GB al mese nel 2024. Dal 2025, la soglia aumenterà, seguendo le direttive europee. L’offerta garantisce una velocità massima di 60Mbps in download e 30Mbps in upload, mentre il traffico dati viene bloccato una volta esauriti i Giga inclusi. Insomma questa nuova soluzione segna un passo avanti nelle strategie di Kena. L’ operatore punta infatti a consolidare la propria presenza nel mercato italiano della telefonia, ampliando il numero di destinatari e offrendo vantaggi esclusivi durante il periodo natalizio.