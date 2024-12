Sembrerebbe che il colosso dell’elettronica stia sviluppando una nuova console portatile in grado di supportare i giochi di PlayStation 5. Attualmente, non è stata annunciata ufficialmente nessuna nuova console portatile, ma per Bloomberg il progetto sarebbe in fase di sviluppo. L’indiscrezione è basata completamente su informazioni ottenute da fonti vicine allo sviluppo.

Sony vuole rubare la scena a Nintendo con un a nuova PlayStation portatile

La Nintendo Switch ha riscosso molto successo dal suo lancio nel 2017 e, vista la sua versatilità e la vasta selezione di giochi, continua ad essere tra le console più vendute. Questa console domina nel settore del gaming portatile, ma sembra che a Sony questa cosa non vada per nulla a genio, ecco perché l’azienda giapponese sembra lavorare su questo fronte.

Per realizzare una “nuova ipotetica PSP” e competere con Nintendo, Sony parte dalla PlayStation Portal, che è senza alcun dubbio un buon basamento. Tuttavia, al contrario della Nintendo Switch, la PlayStation Portal non è un dispositivo autonomo, ma è complementare alla PS5. La si può definire anche come un lettore da remoto che, tramite il Wi-Fi, permette l’accesso ai giochi di PS5 passando dal cloud e senza accendere la TV. Dunque Sony non ha una console all’altezza di quella rivale, ma secondo il rumor, il colosso giapponese punta proprio a riempire questo buco.

Oltre a Sony, anche Microsoft ha di recente confermato di essere a lavoro su un dispositivo per il gaming portatile. Come l’azienda giapponese, il team di Microsoft sta muovendo i primi passi nello sviluppo, dunque per vedere queste console portatili bisognerà aspettare qualche anno. Ciò significa che, nell’arco di qualche anno, Nintendo potrebbe passare dal dominare il settore del gaming portatile all’essere in costante competizione con Sony e Microsoft. Ora non ci resta che attendere speranzosi, noi amanti della PSP, nuovi sviluppi.