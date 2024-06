Sky: le squadre di calcio italiane in Europa solo per gli abbonati

È appena finita ma già si appresta a ritornare la stagione calcistica che tutti attendono con ansia ogni anno. Ogni aspetto è stato già definito e si sa quali saranno le piattaforme che trasmetteranno le competizioni singolarmente. Sky, esattamente come gli ultimi anni, si è aggiudicata le varie competizioni europee, alle quali ovviamente anche le squadre italiane prenderanno parte.

Bisogna adesso prendere nota di come verrà organizzato il tutto, capendo quali saranno i contenuti a fuoriuscire dalla piattaforma a pagamento. Secondo quanto riportato proprio da Sky, quest’anno non dovrebbe esserci nulla al di fuori, con tutti gli incontri di Champions League, Europa League e Conference League che saranno visibili solo ed unicamente sui canali a pagamento del colosso. Tutte le partite che vedranno coinvolte delle squadre italiane non saranno infatti vendute ad altre reti e neanche trasmesse sull’emittente in chiaro del gruppo Comcast TV8.

Sky, l’esclusiva europea non è mai stata così restrittiva: niente italiane fuori dalla piattaforma

Nessuna opportunità di seguire le italiane fuori da Sky nel loro percorso europeo per la stagione 2024/2025. Questo è quanto filtra nelle ultime ore. Ci sono fortunatamente delle soluzioni che possono consentire ugualmente di gestire il tutto nel migliore dei modi. Da un lato c’è la possibilità di abbonarsi a Now con l’opzione Sky inclusa che consente di guardare tutti i match europei. Dall’altro c’è l’abbonamento a Sky tradizionale. In entrambi i casi ci si può abbonare anche per un mese, magari solo per seguire la fase finale.

Tornando a quella che è la versione più economica seguire i contenuti in questione, bisogna parlare di Now. Optando per un vincolo di un anno di permanenza minima, il pagamento sarà di 14,99 € al mese, mentre per coloro che vogliono abbonarsi mensilmente e non avendo vincoli, basta pagare 24,99 € al mese mese, anche se adesso c’è la promozione a 14,99 € al mese per il primo. Dopo questo, si pagherà 24,99 € al mese come sempre.