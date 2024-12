Uno dei titoli più attesi di sempre è rappresentato senza dubbio da GTA 6, il titolo di Rockstar Games infatti rappresenta per molti appassionati del settore un’attesa che si prolunga da oltre 10 anni e che inizia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel, dal momento che ci avviciniamo sempre di più al periodo di lancio previsto e annunciato dall’azienda dietro al videogioco, quest’ultima ha infatti confermato più riprese l’arrivo previsto per la fine del 2025, sebbene in molti sospettino un possibile ritardo con posticipo al 2026.

Cambia tutto il mercato

Il titolo di Take Two è considerato un buco nero del marketing il quale con la propria attrazione gravitazionale è in grado di influenzare in maniera radicale il mercato, tutto ciò lo sanno tutti i vari produttori di videogiochi che stanno cercando di capire attentamente quando effettivamente il titolo verrà lanciato, il motivo è molto semplice, tutti i vari produttori vogliono lanciare i propri videogiochi addebita a distanza dal lancio del titolo in questione, questo poiché sono consapevoli che quest’ultimo per l’appunto attirerà su di sé tutte le risorse economiche del mercato dei videogiochi per un periodo di tempo abbastanza ampio, cosa che nel caso di un lancio in contemporanea andrebbe senza dubbio danneggiare le vendite degli altri videogiochi.

Di conseguenza tutti i vari produttori stanno cercando di capire attentamente quando arriverà il titolo di Rockstar Games per poter poi pianificare le proprie strategie di mercato, la paura di un possibile posticipo al 2026 tra l’altro è ancora abbastanza forte al punto che le smentite lanciate da Take Two non sembrano bastare a rassicurare gli animi, secondo molte aziende infatti la casa produttrice dietro il titolo non si è voluta esprimere con una data di lancio ufficiale proprio perché anche quest’ultima teme un possibile ritardo in corso d’opera e non previsto, dunque, è altamente probabile che nei mesi limitrofi all’arrivo di GTA 6, potremmo assistere ad un vero e proprio vuoto videoludico nel mercato.