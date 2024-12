Con Flash 220 Limited Edition, 1Mobile punta a conquistare nuovi clienti, in quanto si tratta di una promozione assolutamente conveniente e ricca di vantaggi. L’offerta è disponibile fino al 16 dicembre 2024. Essa propone un piano mensile con minuti illimitati, 90 SMS e 220GB di traffico dati. Il primo mese ha un costo promozionale di soli 4,99€, mentre dal secondo il prezzo si assesta a 9,99€. Essa è pensata per chi desidera una connessione stabile e abbondante, anche durante i viaggi in Europa, grazie alla compatibilità con le norme sul roaming internazionale.

1Mobile: trasparenza e regole per un’offerta su misura per te

Attivare Flash 220 di 1Mobile è semplice e veloce. Infatti, basta effettuare la portabilità da qualsiasi operatore, senza costi aggiuntivi, oppure acquistare una nuova SIM al prezzo di soli 9,99€. L’attivazione può avvenire online, sul sito ufficiale, o recandosi presso uno dei numerosi punti vendita autorizzati presenti sul territorio. L’app dedicata e l’area personale del sito consentono di monitorare i consumi, verificare il credito residuo e gestire i rinnovi in maniera comoda e intuitiva. È però importante ricordare che il traffico dati non consumato nel mese corrente non è cumulabile. In più, in caso di superamento della soglia, si applica un costo di 0,50 centesimi ogni 100MB.

Per garantire un’esperienza chiara e priva di sorprese, 1Mobile specifica alcune regole fondamentali. Innanzitutto, l’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, ma richiede credito sufficiente per restare attiva alle stesse condizioni. In caso contrario, sarà sospesa fino a una nuova ricarica. La portabilità in ingresso deve essere completata entro il primo rinnovo. In caso contrario, verranno addebitati i 9,99€ inizialmente scontati. In più, i clienti che effettuano la portabilità in uscita nei primi 180 giorni vedranno trattenuti i bonus ricevuti durante l’attivazione.

Anche se compatibile con la maggior parte dei dispositivi, Flash 220 potrebbe però non funzionare con alcuni modelli specifici. Come quelli dotati di sistema operativo Blackberry OS o hardware di vecchia generazione. Per i più esigenti, l’opzione di restart dell’offerta è disponibile tramite app o area personale al costo di 15€ più il canone mensile. Tale flessibilità consente di ripristinare il pacchetto in caso di consumo anticipato delle risorse incluse.