WindTre, leader nel settore delle telecomunicazioni, rinnova la sua strategia di riacquisizione degli ex clienti. A dicembre 2024, l’operatore propone nuovamente l’offerta winback GO 200 XXS 5G. A soli 4,99€ al mese, essa include minuti illimitati, 50 SMS e 200GB di traffico dati in 5G. L’attivazione e la SIM sono gratuite, ma è necessario effettuare la portabilità del numero. La promo è disponibile in due versioni. Ovvero con addebito su credito residuo o tramite Easy Pay, un sistema di pagamento automatico che prevede un costo di attivazione di 49,99€ rateizzabile.

Servizi e vantaggi: il valore aggiunto di WindTre

Per promuovere l’iniziativa, WindTre ha avviato una campagna SMS mirata, invitando alcuni ex clienti selezionati a tornare. La scadenza per l’attivazione varia in base al destinatario del messaggio. L’obiettivo dell’operatore è chiaro. L’ azienda mira ad offrire un piano competitivo che soddisfi le esigenze di chi cerca convenienza, ampia disponibilità di dati e accesso alla rete-5G. La copertura 5G di WindTre, che raggiunge oltre il 97% della popolazione, assicura velocità e stabilità.

L’offerta GO 200 XXS 5G si distingue anche per i servizi inclusi. I nuovi clienti beneficiano del piano “New Basic”, gratuito con l’attivazione dell’offerta. Oltre che di funzioni come “Ti ho cercato” e segreteria telefonica, disponibili senza costi aggiuntivi. In più, WindTre offre opzioni extra per la sicurezza, attivabili e disattivabili liberamente. Per chi sceglie Easy Pay e mantiene l’offerta per 24 mesi, è previsto invece uno sconto pari alla rata del costo di attivazione.

In caso di superamento dei limiti previsti per Giga o SMS, saranno applicati costi a consumo trasparenti. All’estero, tale soluzione consente l’uso completo di minuti e SMS, ma impone un tetto ai GB in roaming UE, in linea con la normativa. Grazie alla compatibilità con la promo convergenza per luce e gas, i clienti possono ottenere giga illimitati, rendendo l’offerta ancora più allettante. Insomma, il noto gestore continua a proporsi come scelta ideale per chi cerca flessibilità, prestazioni elevate e risparmio.