Purtroppo più persone si ritrovano a combattere con messaggi ambigui tutti i giorni ed è per questo che bisogna stare in guardia. Quello che sta accadendo è davvero incredibile siccome diverse situazioni del genere si sono già manifestate ma a quanto pare i truffatori non ne hanno avuto abbastanza.

In basso c’è il messaggio che ha fregato tante persone, rappresentando una vera e propria truffa che porta via dati personali e soldi.

Truffa in corso durante questi giorni: ecco qual è il messaggio che dovete tenere d’occhio

Pensate improvvisamente di poter ricevere un profumo gratis, di averlo vinto in non si sa quale modo. Questo è ciò che sta accadendo, ovvero la truffa che si sta manifestando all’interno della mail di diversi utenti che purtroppo ci stanno anche cascando. Qualcuno crede infatti che si tratti di una grande occasione di Natale ma in realtà non è così, in quanto è solo un inganno che potrebbe rubare i dati personali degli utenti e anche i soldi. Questo che vedete in basso è il messaggio che purtroppo sta girando e che tantissime persone hanno provveduto fortunatamente a segnalare:

“Congratulazioni!

Puoi vincere un premio esclusivo

La Vie Est Belle Eau De Perfum

Apprezziamo Il Tuo Feedback!

Sei stato selezionato come uno dei pochi fortunati per lopportunità unica di riceverne uno nuovo di zecca

La Vie Est Belle Eau De Perfum!

Per richiederlo, rispondi semplicemente ad alcune brevi domande sulla tua esperienza con Douglas.

Ottienilo Adesso!“.

Per evitare problematiche bisogna sempre controllare il testo e in questo caso è scritto veramente male. Ogni regola grammaticale infatti è stata infranta, come ad esempio la volontà dei truffatori di inserire delle lettere maiuscole nel bel mezzo di una frase, anche per nomi non propri. Inoltre l’indirizzo e-mail è un chiaro indicatore della truffa: dopo la “@” infatti non c’è alcun dominio che può fare riferimento all’azienda tirata in ballo.