Samsung Galaxy S25: nuova tecnologia Qi2 per la ricarica wireless magnetica

Molti utenti sono soliti attendere i nuovi top di gamma e in questo caso ne è rimasto uno, o meglio tre che fanno parte della stessa linea: i Galaxy S25 di Samsung. Secondo quanto riportato, sono tantissime le indiscrezioni che stanno arrivando nelle ultime settimane proprio per delineare un primo tracciato di quella che sarà l’intera line-up.

Samsung avrebbe pensato a tutto, compresi diversi miglioramenti. L’azienda vuole infatti introdurre a bordo dei suoi top di gamma il nuovo standard Qi2 per la ricarica wireless magnetica. Questa tecnologia, sviluppata dal Wireless Power Consortium (WPC), promette maggiore efficienza e stabilità rispetto al vecchio standard Qi, grazie all’uso del Magnetic Power Profile (MPP).

Come funziona la tecnologia Qi2

Il Qi2 punta su un allineamento magnetico preciso tra smartphone e caricatore, un’idea simile al sistema MagSafe di Apple. Questa innovazione non solo rende la ricarica più stabile ma aiuta anche a tenere sotto controllo le temperature del dispositivo durante il processo.

Secondo Ice Universe, un noto leaker, la serie Galaxy S25 sarà la prima di Samsung a sfruttare questa tecnologia. È una mossa necessaria per rimanere al passo con la concorrenza, soprattutto considerando che marchi cinesi come Oppo offrono già sistemi di ricarica magnetica capaci di arrivare fino a 50W, velocità che superano persino quelle cablate dei dispositivi Samsung.

Cosa aspettarsi dalla ricarica Qi2

Samsung dovrebbe adottare la velocità minima supportata dal Qi2, ovvero 15W, un valore che non impressiona ma che potrebbe essere compensato dall’efficienza migliorata grazie al sistema magnetico. Inoltre, la compatibilità con accessori MagSafe di Apple non è garantita, quindi Samsung potrebbe lanciare una propria linea di prodotti, come basi di ricarica e custodie magnetiche.

Questa novità rappresenta un passo nella direzione giusta, ma molti utenti sperano che Samsung aumenti presto le velocità di ricarica, sia wireless che cablate. Con la concorrenza che avanza a ritmo sostenuto, la serie Galaxy S25 dovrà puntare su innovazioni come il Qi2 per mantenere alta l’attenzione degli utenti.