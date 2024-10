Ryanair: niente più biglietti cartacei, il check-in solo online

Prendere il primo aereo e volare, chissà dove per passare qualche giorno di spensieratezza sarebbe il desiderio di diverse persone. Quando c’è tempo, la maggior parte di coloro che desidera qualcosa del genere tende ad espatriare verso qualche altro paese, acquisendo dunque nuove conoscenze sulla cultura e perché no, passando anche qualche momento indimenticabile. Tutto ciò è possibile grazie alle compagnie aeree che durante gli ultimi anni sono aumentati a dismisura, anche se con un problema: i prezzi. Stando a quanto riportato, Ryanair, una delle compagnie aeree più famose in assoluto, starebbe adottando una nuova politica che entrerà in vigore dal 2025, più precisamente dall’1 maggio. Come riferisce il CEO dell’azienda, infatti non ci sarà più la possibilità di effettuare il check-in presso i banchi presenti in aeroporto.

Tutto sarà infatti disponibile solo ed unicamente mediante un browser web o tramite l’applicazione ufficiale. Si partirà dunque dalla prenotazione dei biglietti fino ad arrivare ad ottenere la carta d’imbarco necessaria al volo.

Ryanair cambia politica sul check-in: si potrà fare solo online, ecco da quando

La vera rivoluzione in campo aeroportuale sta per arrivare da parte di una delle aziende simbolo, ovvero Ryanair. Tra le compagnie low cost, questa assume sicuramente le stigmate del leader assoluto, in quanto non ci sono altre aziende che facciano i suoi numeri.

A breve non sarà più possibile fare il check-in ai banchi e chiunque dovesse arrivarci ugualmente, per qualsiasi motivo, sarà obbligato a pagare un sovrapprezzo di 55 €. Non sono mancate le critiche alla compagnia, che infatti è stata accusata di lucrare soprattutto sulle spalle degli anziani e dei viaggiatori inesperti. Un’altra motivazione nascosta dietro questa strategia, risulterebbe chiaramente identificabile nella volontà di tagliare i costi. Vedremo prossimamente, o meglio a partire da maggio del prossimo anno, come reagiranno gli utenti a questa novità molto discussa.