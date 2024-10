Avete mai sentito parlare del cane robot Spot, realizzato da Boston Dynamics? Ebbene, rappresenta ormai una vera e propria soluzione innovativa che più società costruttrici stanno decidendo di utilizzare per semplificare alcune procedure produttive. Tra queste proprio Michelin.

Ancora una volta lo sviluppo della tecnologia riesce a stupire grazie ai risultati che è in grado di raggiungere grazie ad un attento e importante lavoro di progettazione. Nel caso del cane robot Spot, infatti, parliamo di un risultato che potrebbe rivelarsi del tutto utile nei prossimi anni. Non a caso, l’azienda Michelin ha già deciso di introdurre il cane robot in un nuovo progetto pilota. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo di cosa si tratta.

Cane robot Spot: innovazione e lavoro

Il cane robot Spot, realizzato da Boston Dynamics, diventa il protagonista di un progetto pilota nello stabilimento di Lexington della Michelin. La decisione di introdurre il robot nello stabilimento non è chiaramente casuale. Non a caso, infatti, Michelin ha valutato l’introduzione della nuova tecnologia per ottimizzare l’efficienza di alcune operazioni che vengono svolge all’interno dello stabilimento.

Grazie ad un’innovativa telecamera, il robot è in grado di scansionare diversi punti dello stabilimento rilevando, al tempo stesso, eventuali problemi che si verificano durante il funzionamento dei macchinari. Ricordiamo che lo stabilimento Michelin di Lexington, nel South Carolina, viene utilizzato dal noto brand francese per l’importante produzione di pneumatici destinati all’utilizzo su camion.

Naturalmente, la decisione di introdurre una tecnologia come un robot in uno stabilimento cosi importante ha creato interesse e conseguente entusiasmo anche tra i lavoratori stessi. Tra questi, anche il responsabile dell’affidabilità nello stabilimento Michelin non ha fatto a meno di esprimere il proprio entusiasmo e la propria gioia nel poter usufruire di una tecnologia all’avanguardia. Il robot ha infatti permesso di eliminare alcuni compiti che in precedenza venivano svolti manualmente. Non ci resta che attendere ulteriori novità relative all’introduzione di simili tecnologie nell’ambito lavorativo.