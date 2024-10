Gboard, la popolare tastiera virtuale sviluppata da Google, continua a evolversi. Essa si ritrova infatti ad accogliere nuove funzionalità pensate per migliorare notevolmente l’esperienza utente. Tra le ultime innovazioni, la versione beta 14.7 dell’app per Android introduce un selettore di font. Una novità che amplia le opzioni di personalizzazione della tastiera. Tale funzione permetterà di modificare l’aspetto visivo dei tasti, scegliendo tra due opzioni di carattere. Ovvero il “Predefinito di Gboard”, che utilizza Google Sans Text, e “Predefinito di sistema“, che si basa sul più classico Roboto.

Gboard: un impegno costante nella personalizzazione e nell’innovazione

Questa opzione si limita a influire esclusivamente sull’estetica e non sul testo digitato. Ma rappresenta comunque un passo importante verso una maggiore flessibilità. Gli utenti, infatti, avranno ora un controllo più ampio sull’aspetto della loro tastiera. Elemento che potrebbe risultare utile per chi desidera un’interfaccia più armoniosa e personalizzata in base alle proprie preferenze estetiche. Tutto ciò è accessibile dal menu “Aspetto” presente nelle impostazioni. Da qui bisogna procedere poi con la voce “Carattere” per effettuare la scelta desiderata.

L’introduzione di questo selettore di font si inserisce in un contesto di aggiornamenti costanti che Google sta continuando a sviluppare. In quanto il suo fine ultimo è proprio quello di provare a rendere la tastiera sempre più versatile e funzionale. Solo il mese scorso, l’azienda di Mountain View ha lanciato un nuovo selettore di emoji ottimizzato per dispositivi Android dotati di schermi di grandi dimensioni. Come tablet e smartphone pieghevoli.

Insomma questa continua attenzione all’innovazione fa di G-board una delle tastiere più apprezzate del momento. Ciò grazie anche alla sua capacità di integrare funzioni come la scrittura vocale, le GIF, gli adesivi e l’uso di emoji. Strumenti ormai essenziali per una comunicazione digitale dinamica e coinvolgente. Gli aggiornamenti frequenti dimostrano così l’impegno di Google nel fornire una soluzione che non sia solo funzionale ma anche capace di adattarsi ai gusti di ognuno. Rendendo l’esperienza di utilizzo più piacevole e personalizzata che mai.