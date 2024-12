Il mercato delle auto italiano affronta una crisi importante nel 2024, evidenziata da un calo marcato delle immatricolazioni, specialmente nel mese di novembre. Questa contrazione non è isolata all’Italia. Ma, al contrario, si inserisce in un contesto mondiale che sta mettendo a dura prova l’intero settore automobilistico. Nonostante questo, il segmento C si conferma una colonna portante del mercato. In quanto rappresenta una fetta importante delle vendite complessive.

I numeri del Segmento C nel mercato delle auto

Tra gennaio e novembre 2024, secondo i dati di UNRAE, sono state immatricolate oltre 354.000 auto del segmento C. Di queste, i SUV continuano a dominare, con ben 287.537 unità vendute, rispetto alle 66.471 berline tradizionali. Ciò significa che i SUV del segmento-C coprono quasi il 20% del mercato automobilistico italiano complessivo.

Le berline, anche se in netto svantaggio, mantengono comunque una presenza rilevante per una clientela specifica. Anche se i SUV risultano essere quelli più apprezzati, probabilmente grazie alla loro versatilità, altezza da terra e design accattivante. Al primo posto infatti troviamo la “KIA Sportage”, con 21.072 unità vendute. A questa segue la BMW X1 e la Volkswagen Tiguan. Altri modelli di successo includono il Nissan Qashqai e l’Audi Q3, completando una top five che copre diverse fasce di prezzo e stili.

Un caso interessante è rappresentato dalla Toyota C-HR. Quest’ultima ha registrato un aumento considerevole delle immatricolazioni rispetto al 2023. Arrivando a posizionarsi tra i modelli più apprezzati grazie a un design innovativo e a un sistema ibrido super efficiente.

In un mercato dominato dai SUV, le berline del segmento C restano un’opzione più tradizionale ma comunque apprezzata. L’Audi A3 guida questa sottocategoria. Seguita poi dalla storica Volkswagen Golf e dalla BMW Serie 1. Questi modelli offrono un mix di comfort, prestazioni e qualità costruttiva che continua ad attrarre un pubblico specifico.

Un altro dato interessante riguarda i veicoli elettrici e ibridi. In questo caso nonostante l’aumento dell’offerta, i volumi di vendita rimangono ancora contenuti. Ad esempio, la Volkswagen-ID.3, unica elettrica nella top 10 delle berline, ha totalizzato appena 1.499 unità vendute.