Chi di noi non ha mai sentito parlare almeno una volta di Aston Martin? Un brand che nel corso degli anni è riuscito a fare la storia dell’automobilismo con vetture iconiche e da invidiare. Una casa automobilistica britannica che dal lontano 1913 è riuscita a conquistare utenti in tutto il mondo e che continua a farlo. Uno dei modelli che ha contribuito ad arricchire la storia giunge ora all’asta e attira l’attenzione di tantissimi appassionati del settore delle quattro ruote. Stiamo parlando della Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake.

Non si tratta semplicemente di un’auto, di un modello che può essere definito una vettura con ottime prestazioni, ma ci troviamo davanti ad una vera e propria interpretazione della grand tourer britannica. Scopriamo in questo nuovo articolo tutti i dettagli di questo iconico modello che sta attirando l’attenzione di tantissimi in vista dell’asta.

Aston Martin: all’asta la Vanquish Zagato Shooting Brake

La Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake si contraddistingue per essere un’icona che unisce un’elevata eleganza a funzionalità e prestazioni da fare invidia. Nello specifico, protagonista dell’asta sarà la numero 13 di 99 esemplari che si terrà a dicembre all’RM Sotheby’s di Dubai.

Alla base del modello trova spazio un il motore V12 aspirato da 5,9 litri, in grado di offrire ben 584 cavalli, e cambio Touchtronic a otto rapporti. Secondo alcune stime effettuate, si parla di una cifra compresa tra i 450.000 e 550.000 dollari, tra i 405.000 e i 495.000 euro al cambio.

Quel che sappiamo è che il modello che sarà protagonista dell’asta è fa parte di una prestigiosa collezione del proprietario. Proveniente da Seoul, la vettura ha avuto modo di percorrere le strade raggiungendo i 5.000 chilometri percorsi. Non dimentichiamo che si tratta di un modello frutto della collaborazione tra la casa britannica e il carrozziere milanese. Come anticipato, le stime parlano di una cifra compresa tra i 405.000 e i 495.000 euro.