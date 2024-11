Adobe ha creato un nuovo programma. Si tratta di Acrobat for Nonprofits che rende accessibile alle organizzazioni non profit il potente software Acrobat Pro. Ciò offre funzionalità avanzate a un prezzo ridotto. Acrobat Pro è un vero e proprio partner tecnologico capace di trasformare i flussi di lavoro. Migliorando la collaborazione, ottimizzando la gestione delle informazioni e aumentando la produttività. Acrobat libera risorse preziose che le organizzazioni possono reinvestire nelle loro missioni.

Adobe presenta un nuovo programma

Acrobat for Nonprofits è parte di Adobe for Nonprofits. Ovvero un ecosistema di supporto che include sconti sui software, tutorial e storie di successo. Un esempio concreto arriva dal Malawi. Qui l’organizzazione JSI/World Education utilizza Acrobat Reader per potenziare il lavoro degli assistenti sociali. Grazie alla funzione Liquid Mode, che consente di adattare testi e immagini per una navigazione intuitiva, gli operatori possono accedere in mobilità ai dati essenziali e raddoppiare il numero di famiglie visitate quotidianamente. Tale approccio non solo semplifica le attività sul campo, ma migliora anche l’efficacia degli interventi.

Anche la semplificazione amministrativa è un aspetto fondamentale. BRIDGEGOOD, un’organizzazione impegnata nella formazione in ambito design e tecnologia, sfrutta Acrobat Pro di Adobe per digitalizzare processi come la gestione delle firme elettroniche. Tali miglioramenti liberano tempo e risorse.

Nel settore della preservazione culturale, CyArk, che digitalizza siti storici in tutto il mondo, trova in Acrobat un alleato per la pianificazione, la condivisione di documenti e il coordinamento di team internazionali. Come afferma Elizabeth Lee, VP of Programs and Development di CyArk, Acrobat viene utilizzato ogni giorno per onorare i siti storici con rispetto. In tal modo si cerca di creare esperienze che ispirino le nuove generazioni.

La nuova iniziativa riflette l’impegno di Adobe nel dotare le organizzazioni di strumenti innovativi. Ciò aiutandole a rispondere alle sfide di un mondo in costante evoluzione.