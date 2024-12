In Cina è in corso una vera e propria rivoluzione per le automobili. Ogni mese emergono nuovi protagonisti pronti a ridefinire le regole del gioco. Tra questi, il caso della JuneYao Airlines rappresenta un esempio sorprendente. L’azienda con radici in un settore completamente diverso è riuscita ad inserirsi con successo nel mondo dell’auto elettrica. La berlina JuneYao Air, il primo modello lanciato dalla nuova divisione automobilistica della compagnia aerea, non solo incarna l’innovazione tecnologica e il design avanzato. Introduce anche un concetto del tutto nuovo che vede la guida come una vera e propria esperienza di lusso.

In Cina evolve di continuo il settore auto

JuneYao Airlines, fondata nel 2005 e conosciuta per i suoi servizi premium nei voli internazionali. La notizia della sua entrata nel mercato delle auto elettriche ha sorpreso il mondo. Con il lancio della berlina elettrica Air, la compagnia mira non solo a consolidarsi nel mercato interno in Cina. Punta anche ad espandersi in mercati emergenti come Thailandia e Kazakistan, con un prezzo competitivo di circa 26.000 euro.

La JuneYao Air si distingue per il suo design raffinato e aerodinamico. Ogni dettaglio, dagli interni al sistema di infotainment, è stato progettato per evocare il comfort e l’esclusività delle cabine di prima classe. L’abitacolo include un ampio schermo ruotabile, doppie piastre per la ricarica wireless e un tetto panoramico. Dal punto di vista tecnico, la JuneYao Air offre prestazioni solide. Presenta un motore elettrico da 204 CV. Per la batteria sono presenti due possibili scelte. Entrambe sviluppate da CATL. Quest’ultime offrono fino a 520km di autonomia.

E non è tutto. Incluso nel prezzo sono presenti tre anni di tessera gold per voli con JuneYao Airlines. Ciò insieme a biglietti gratuiti e un’assicurazione annuale. L’ingresso della JuneYao Airlines nel settore automobilistico non è solo una curiosità. Rappresenta un chiaro segnale di come l’industria automotive in Cina stia diventando un terreno di convergenza per tecnologie e competenze diverse.