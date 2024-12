Uno dei più grandi pericoli che tormenta gli utenti connessi al web è rappresentato senza alcun dubbio dalle truffe online, questa tipologia di attacco ha goduto di un’evoluzione senza precedenti che è andata di pari passo a quella di Internet, le truffe infatti da un paio di anni a questa parte sfruttano la connessione al web per poter attaccare un numero di utenti incredibilmente maggiore rispetto al passato e rispetto alle altre metodologie.

La situazione si fa drammatica quando però per truffare gli utenti viene sfruttato il social di messaggistica istantanea più famosa del mondo, ovviamente stiamo parlando di WhatsApp, il quale sta subendo un utilizzo decisamente inappropriato da parte dei truffatori che tramite la chat riescono a contattare una molteplicità di utenti incredibilmente più vasta rispetto al passato, aumentando di conseguenza le possibilità di successo delle proprie truffe.

Molti utenti ci stanno infatti segnalando l’arrivo di strani messaggi all’interno dei propri WhatsApp dietro i quali ovviamente si c’erano delle truffe, i truffatori infatti hanno l’obiettivo di utilizzare questi messaggi per ottenere informazioni sensibili sulle loro vittime da poi poter utilizzare per derubarle direttamente dal conto corrente o rubare la loro identità digitale con conseguenze per la loro privacy davvero devastanti.

Il messaggio incriminato

Come potete vedere dall’esempio riportato sopra ci sono alcuni elementi che però ci permettono di riconoscere questi messaggi e ovviamente proteggerci, nella maggior parte dei casi si tratta infatti di banali richieste di conversazione che arrivano da un numero sconosciuto con un prefisso decisamente poco comune, grazie a WhatsApp poi possiamo riscontrare come tale numero non abbia nessun gruppo in comune con noi e arrivi da un paese decisamente inaspettato e dal quale non ci si attende di ricevere un messaggio, se doveste riscontrare la presenza di tutti questi elementi messi insieme potete stare sicuri al 100% di avere davanti a un truffatore che sta cercando di imbrogliarvi, dunque le azioni da fare sono abbastanza scontate, bloccate il contatto e non rispondete per nessun motivo al mondo.