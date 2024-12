La piattaforma DAZN, celebre per la trasmissione di eventi sportivi, ha deciso di fare un regalo speciale ai giovani italiani. Stiamo parlando di un mese assolutamente gratuito del piano Standard. In genere disponibile a ben 44,99€. L’offerta, riservata ai titolari della Carta Giovani Nazionale, si inserisce nel Calendario dell’Avvento CGN. Ovvero un’iniziativa che, durante il Natale, propone sconti e vantaggi esclusivi per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Attivare la promo DAZN: un processo semplice per un grande vantaggio

Disponibile dal 6 al 24 dicembre 2024, la promozione DAZN offre accesso illimitato a numerosi eventi sportivi. Tra cui le partite di Serie A, la prestigiosa Eurolega di basket e le principali competizioni di volley. Si tratta di una grande opportunità per vivere il meglio dello sport in diretta o on-demand, approfittando di un periodo festivo ricco di emozioni sportive. L’iniziativa consente ai giovani di trascorrere le vacanze invernali immergendosi nello spettacolo di DAZN senza costi aggiuntivi.

Per usufruire del mese gratuito, occorre essere in possesso della Carta Giovani Nazionale, un progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. La carta può essere facilmente attivata sull’app IO, autenticandosi con SPID o CIE. Dopo l’attivazione, è sufficiente accedere alla sezione “Portafoglio” dell’app per scoprire l’offerta DAZN, contrassegnata da un’icona natalizia.

Una volta richiesto il codice promozionale, questo dovrà poi essere riscattato sul sito ufficiale di DAZN entro il 28 febbraio 2025. Tale promo è valida per i nuovi utenti o per coloro che non hanno attualmente un abbonamento attivo. In più, con il piano Standard, si possono seguire gli eventi sportivi su due dispositivi in contemporanea e all’interno della stessa rete domestica. Garantendo così un’esperienza di visione comoda e condivisibile. Insomma questo periodo natalizio è ricco di tante ed entusiasmanti novità. Per non perderne nessuna vi consigliamo di consultare anche il sito ufficiale della rinomata piattaforma.