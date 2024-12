Saleen Bronco: il fuoristrada off-road dallo stile extra lusso

Il nuovo fuoristrada Saleen Bronco celebra l’epoca d’oro delle competizioni off-road. L’auto si ispira al leggendario Bronco “Big Oly” di Parnelli Jones, vincitore della Baja 1000. Non si tratta di una qualunque reinterpretazione, anzi. La Saleen ha creato la vettura perfetta capace di unire sia storia che innovazione. Con un motore EcoBoost 2.7 litri, ottimizzato per sviluppare 375 cavalli, il fuoristrada ha la capacità di attraversare con impervia qualsiasi tipologia di terreno. Ma cosa lo rende davvero speciale? La risposta è nella sua avanzatissima tecnologia. Il sistema di sospensioni BVS brevettato, con un design a cinque bracci, garantisce infatti in ogni istante controllo e stabilità. Tutte le caratteristiche del telaio e della meccanica sono state attentamente studiate per superare i limiti dell’off-road, arrivando alla realizzazione di un modello inimitabile.

L’estetica particolare del fuoristrada non è solo un omaggio al passato. Il design è frutto di un’accurata scelta ingegneristica. La griglia ridisegnata e il cofano con prese d’aria migliorano il raffreddamento del motore, mentre i parafanghi su misura aumentano la luce da terra. Come se non bastasse, l’ala posteriore, ispirata ai veicoli da corsa nel deserto, assicura deportanza aggiuntiva. Questa specifica in particolare ne migliora ancor più la stabilità anche a velocità elevate.

Lusso e unicità per veri appassionati di fuoristrada

Anche l’interno del fuoristrada Saleen Bronco riflette un equilibrio tra comfort e sportività. I sedili in pelle premium e Alcantara offrono un’esperienza di guida esclusiva, mentre gli inserti in tinta con la carrozzeria aggiungono un tocco personale. Ogni elemento, dal volante al rivestimento, è pensato per chi cerca l’eccellenza. La personalizzazione è centrale. Le livree Olympia Beer e le tonalità firmate Saleen Colorlab rendono ogni Bronco unico, perfetto per chi vuole distinguersi. Steve Saleen ha dichiarato che questo veicolo rappresenta velocità, ingegneria e stile, destinandolo a chi non si accontenta del banale. Pochi esemplari saranno prodotti, rendendolo un futuro oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati. Sarà questo il Bronco più ambito di sempre? Una cosa è certa, questo fuoristrada non conosce rivali, né sull’asfalto né nel deserto.