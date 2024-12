È arrivato di nuovo il tempo di pensare al prossimo smartphone di punta del colosso americano Apple. Dopo la nuova serie top di gamma iPhone 16, infatti, l’azienda si sta preparando per l’arrivo ufficiale di un nuovo modello molto atteso, ovvero il prossimo iPhone SE 4. Le indiscrezioni fino ad ora sono state diverse e si è parlato da tempo dell’introduzione di numerose novità rispetto ai modelli del passato. Nel corso delle ultime ore si è tornato a parlare nuovamente del display. Secondo quanto è emerso, il prossimo device di casa Apple potrà finalmente vantare la presenza di un display OLED.

IPhone SE 4 potrebbe finalmente arrivare sul mercato con un display OLED

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4. Per distinguerlo dai precedenti modelli di questa serie, sembra che l’azienda sia finalmente pronta per introdurre una novità piuttosto attesa dagli utenti.

A quanto pare, infatti, il nuovo device potrà finalmente vantare la presenza di un display con tecnologia OLED. Si tratterebbe di una novità di un certo livello per questa serie, dato che fino al precedente iPhone SE 3 non si era ancora visto un display con questa tecnologia. Nulla sappiamo, invece, per quanto riguarda la presenza di una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo.

L’ideale sarebbe ovviamente la prese di una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 90Hz – 120Hz. Tuttavia, sembra una scelta alquanto improbabile. L’azienda, infatti, per il momento non ha introdotto questa caratteristica nemmeno sui suoi ultimi modelli base, tra cui gli ultimi iPhone 16. Rispetto al passato, poi, il nuovo iPhone SE 4 potrà vantare la presenza di un display con una diagonale più ampia. Si parla di 6.1 pollici, ovvero la stessa diagonale di display presente su iPhone 14.