È terminata l’attesa per tutti gli appassionati di quattro ruote che non vedevano l’ora che il costruttore effettuasse la presentazione della Praga Bohema. Sono infatti passati due anni dall’annuncio di costruzione della nuova hypercar ma finalmente il veicolo ha raggiunto le strade.

Nello specifico, nelle scorse ore è stato consegnata la prima Praga Bohema ad un cliente dei Paesi Bassi. Non soltanto l’entusiasmo per la consegna del primo esemplare ma anche per il fatto che a consegnarla è stato Romain Grosjean che ha collaborato allo sviluppo del nuovo veicolo.

Praga Bohema: solo alcuni esemplari

Secondo quanto diffuso dall’azienda saranno realizzati 89 esemplari della speciale hypercar. La scelta di produrne soltanto 89 non è casuale ma è un numero che celebra l’anniversario della vittoria di Praga nella famosa 1000 Miglia della Cecoslovacchia tenutasi nel lontano 1933. Quel che sappiamo, inoltre, è che vengono prodotti 20 unità all’anno circa. Per quanto riguarda il prezzo, si tratta di una cifra del tutto importante se consideriamo che per acquistare un esemplare vengono richiesti circa 1,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sappiamo che la Praga Bohema ospita un motore V6 biturbo di 3,8 litri in grado di erogare 710 CV e 725 Nm di coppia. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, lo scatto da 0 a 100 km/h viene effettuato in un tempo pari a soli 2,3 secondi. La velocità massima che il veicolo è in grado di raggiungere si attesta invece ad oltre 300 km/h. Non manca il cambio sequenziale Hewland a 6 marce e la trazione posteriore.

Lo spazio a bordo della Praga Bohema, oltre ad ospitare due persone, dispone di un volante che implementa il display della strumentazione digitale. Non poca l’attenzione e la cura dei dettagli da parte del costruttore che ha deciso di implementare rivestimenti in Alcantara. Come anticipato in precedenza, il costo richiesto per acquistare uno degli 89 esemplari prodotti dell’hypercar Praga Bohema è pari a circa 1,5 milioni di euro.