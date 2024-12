Mercedes: auto elettriche alimentate tramite la vernice solare

La mobilità elettrica sta vivendo una trasformazione epocale e su questo siamo d’accordo tutti. Tra le sperimentazioni e le varie creazioni elettriche resta però un “problemino” l’ansia da autonomia. Saranno anche iper tecnologiche, ma ciò che preoccupa delle auto elettriche è infatti la loro durata su strada. Nonostante le batterie sempre più potenti, la paura di rimanere a corto di energia continua a frenare molti dall’acquisto di modelli elettrificati e maggiormente sostenibili. Mercedes ha però raccolto la sfida e non si è tirata indietro. L’azienda punta su una soluzione innovativa: una vernice solare capace di generare energia direttamente dalla carrozzeria dell’auto.

Non si tratta di semplici pannelli fotovoltaici, ma di un rivestimento nanotech. Grazie a moduli solari ultrasottili, il solar coating promette efficienza e sostenibilità a livelli mai sfiorati. Da ciò che ha comunicato la Mercedes, il rivestimento trasforma il 20% dell’energia solare in elettricità. Questo basterebbe, su un SUV di medie dimensioni, per percorrere fino a 12.000 km all’anno senza ricariche aggiuntive. Un traguardo possibile? La Casa tedesca sembra crederci, pur mantenendo il massimo riserbo sui dettagli tecnici.

Mercedes rivoluziona con innovazione l’energia delle auto

Cosa rende davvero speciale questa tecnologia Mercedes? In primis, la vernice è leggera. Essa ha infatti un peso di soli 50 grammi al metro quadro. È anche atossica, priva di siliconi, silicio e terre rare, e completamente riciclabile. Mercedes dimostra che sostenibilità e innovazione possono andare di pari passo. La visione della Mercedes va oltre l’autonomia. Fra le altre tecnologie in sviluppo, troviamo freni rigenerativi avanzati e nuovi materiali vegani per gli interni. Ma il vero fulcro resta la possibilità di un’auto che si alimenta da sola. Potrebbe bastare una giornata di sole per alimentare il futuro della mobilità? La risposta sembra avvicinarsi. Mercedes continua a investire su soluzioni che puntano a rivoluzionare il concetto stesso di auto elettrica, abbattendo barriere e paure. L’autonomia, una volta limite, si trasforma in opportunità.