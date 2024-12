Il Raspberry Pi 500 è l’ultima novità della Fondazione RaspberryPi. Un prodotto che combina la potenza di un computer con la semplicità di una tastiera. Questo dispositivo evolve il concetto già introdotto dal Pi l400. In quanto integra l’hardware del potente Raspberry-Pi5 in un formato compatto e user-friendly. Basta collegarlo a un monitor e a un mouse per trasformarlo in un PC completo e funzionale. Assolutamente adatto sia all’uso domestico che scolastico.

Raspberry Pi500: un ritorno alle origini con uno sguardo al futuro

Il design racchiude l’intera struttura del computer all’interno di una tastiera. Sono infatti eliminati cavi e altri componenti esposti. Tale approccio non solo ne facilita l’uso, ma lo rende una soluzione economica e pratica per chiunque cerchi un computer compatto e versatile. Il Raspberry Pi 500 è dotato di un processore quad-core a 64bit e di 8GB di RAM. Garantisce infatti prestazioni affidabili anche per compiti più impegnativi. Le due porte micro-HDMI permettono il supporto fino a due monitor 4K. Mentre la connettività è garantita grazie al Wi-Fi, al Bluetooth integrato e a una porta Ethernet Gigabit.

Il Raspberry Pi 500 non è solo un dispositivo tecnologico, ma rappresenta anche un ritorno alla missione educativa della Fondazione. Nato per avvicinare i giovani all’informatica, si propone come un’alternativa economica a Chromebook e iPad nelle scuole. Al lancio, saranno disponibili varianti con tastiera inglese e americana. A cui seguiranno anche versioni con layout italiano, francese e spagnolo.

Il prezzo del dispositivo lo rende ancora più attraente. Infatti con soli 80€ circa si ottiene un computer con una scheda SD da 32GB precaricata con Raspberry Pi OS, basato su Linux Debian. Per chi desidera invece una soluzione più completa, è disponibile un kit desktop a 110€ che include mouse, alimentatore e cavi. In più, per un’esperienza migliorata, è stato presentato un monitor da 15,6 pollici a 1080p al prezzo di 90€ circa.

Con un prezzo competitivo e un design innovativo, il Raspberry Pi 500 mira così a conquistare non solo gli appassionati di tecnologia, ma anche studenti e scuole.