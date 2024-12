Ultimamente si parla sempre di più di lanci spaziali, soprattutto in seguito ai passi avanti fatti dalle tecnologie di Elon Musk da alcuni anni ad oggi. Oggi vogliamo però parlare di un grande risultato ottenuto nei giorni scorsi dall’Iran. Proprio questo Paese è, infatti, riuscito a portare avanti il suo programma spaziale con un risultato del tutto importante. Non a caso, è stato effettuato un lancio con il razzo vettore Simorgh che porta in orbita il suo carico più pesante portato finora.

Una notizia che attira l’attenzione di tutti e che, secondo alcuni, potrebbe anche avere conseguenze sui conflitti attualmente in corso in Medio Oriente. Per chi non ne ha mai sentito parlare, ricordiamo che il razzo Simorgh è alimentato a combustibile liquido. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli su questo nuovo ed importante lancio.

Iran: effettuato un lancio spaziale storico

Viene definito un lancio spaziale storico quello che è stato effettuato nei giorni scorsi in Iran. Non dimentichiamo che il razzo Simorgh è il risultato di un importante lavoro condotto nel corso degli anni dal ministero della Difesa iraniano. E’ stato infatti proprio quest’ultimo ad occuparsi dello sviluppo del razzo che ha ottenuto l’importante e inaspettato risultato.

Nello specifico, i dettagli diffusi rendono noto che il Samān-1, congiuntamente ad un CubeSat, è riuscito a raggiungere un’orbita ellittica compresa tra i 300 e i 410 chilometri di altitudine. Per quanto riguarda, invece, il peso del carico che è stato trasportato dal razzo si parla di una quantità pari a circa 300 chilogrammi. E’ stata proprio la capacità di riuscire a trasportare un carico di tale peso a far stabilire il nuovo record nazionale per l’Iran. Non dimentichiamo, però, che soprattutto negli ultimi l’Iran, grazie al suo programma spaziale, è riuscito a raggiungere importanti risultati. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità in merito.