Nuovo sconto da non perdere applicato su uno dei prodotti di maggiore successo di Apple, stiamo ovviamente parlando di Apple iPad, un dispositivo di altissima qualità che, al giorno d’oggi almeno, rappresenta la porta d’accesso più economica all’interno dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino. Il modello in promozione su Amazon è appunto l’Apple iPad di decima generazione, nella variante da 64GB di memoria interna, con alcune caratteristiche specifiche.

Come molti di voi sapranno, nel momento in cui ci si avvicina ad un iPad è bene tenere a mente due aspetti fondamentali: connettività e memoria interna. In questo caso si tratta di un dispositivo definito solo WiFi, ciò sta a significare che si collegherà alla rete sfruttando solo ed esclusivamente la connettività WiFi, non presentando supporto ad eSIM o similari. In secondo luogo, la memoria interna non è espandibile, in altre parole il quantitativo, nel nostro caso 64GB, non potrà in nessun modo essere incrementato in un secondo momento, o in fase di utilizzo.

Aprite subito il canale Telegram dedicato ad Amazon, così avrete i codici sconto gratis, scoprirete le migliori offerte, e riceverete prodotti in regalo.

Apple iPad: che occasione ed offerta su Amazon

Acquistare un Apple iPad di nuova generazione è tutt’altro che impossibile al giorno d’oggi, grazie più che altro ad una promozione più unica che rara che Amazon ha deciso di attivare per avvicinare sempre più utenti all’acquisto. Il suo listino sarebbe di 409 euro, ma con l’offerta di questi giorni, ecco arrivare l’occasione migliore: sconto del 20%, per una spesa finale da sostenere pari a 329 euro. Acquistatelo subito premendo qui.

La garanzia prevista è di 24 mesi, con possibilità di riparare qualsiasi difetto di fabbrica che eventualmente l’utente potrebbe riscontrare in fase di utilizzo. La colorazione di cui vi parliamo nell’articolo è la Gialla, nulla vi vieta però di scegliere un colore differente, anche se il prezzo potrebbe variare a sua volta.