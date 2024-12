Prime Video: Juventus-Manchester City accende la Champions League

Questa settimana si accende la Champions League, con le squadre italiane che saranno ancora una volta impegnate con la competizione più importante.

La Juventus di Thiago Motta affronterà il Manchester City di Pep Guardiola. La sfida andrà in onda su Prime Video in live streaming domani Mercoledì 11 dicembre alle 21:00. L’Allianz Stadium di Torino sarà teatro del big match di giornata con l’incontro che risulterà cruciale per le sorti del girone.

Juventus e Manchester City si affrontano

Sia Juventus che Manchester City si trovano in un periodo di crisi, con gli inglesi che in particolare non vincono da più di sette partite di fila. La compagine di Thiago Motta è reduce dal pareggio in casa col Bologna e proverà a fare la partita per assicurarsi un posto tra le grandi agli ottavi di finale.

Prime Video ha preparato una serata di altissimo livello con la conduzione che verrà affidata a Giulia Mizzoni. Ad affiancarla saranno gli ex calciatori Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Luca Toni. Il loro compito sarà quello di analizzare e approfondire il match. In telecronaca il posto è affidato a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo ecco Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Per arricchire l’esperienza di visione, Prime Video mette a disposizione strumenti innovativi come X-Ray, che fornisce in tempo reale statistiche dettagliate, formazioni e replay dei momenti più importanti. Inoltre, con la funzione Recap Rapido, chi si collega a partita iniziata può recuperare facilmente i momenti salienti attraverso clip riassuntive.

Chi non potrà seguire l’intero match in diretta potrà rivedere gli highlights a partire dalle 23:00 dello stesso giorno. Inoltre, alle 23:15, Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi commenteranno i gol e le azioni decisive della serata. Per i fan dei contenuti social, il format “Fenomeni” proporrà un’intervista esclusiva tra Luca Toni e Leonardo Bonucci.

Con un programma così ricco e un match di altissimo livello, la sfida tra Juventus e Manchester City si preannuncia imperdibile.