Si stanno intensificando sempre di più i rumors e le indiscrezioni riguardanti la prossima serie di punta del produttore tech OnePlus. Questa volta ci stiamo riferendo in particolare al prossimo modello OnePlus Ace 5. L’azienda dovrebbe tenere un evento di presentazione ufficiale di questa nuova serie proprio durante il mese di dicembre 2024. Nonostante il loro imminente arrivo, continuano ad arrivare informazioni. Secondo quanto è emerso, il prossimo device dell’azienda potrà vantare la presenza di un ampio display con le cornici estremamente sottili.

OnePlus Ace 5 in arrivo con un display dalle cornici super sottili

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete nuove indiscrezioni riguardanti uno dei prossimi smartphone top di gamma del produttore tech OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Ace 5. Quest’ultimo sarà infatti annunciato a breve dall’azienda assieme a OnePlus Ace 5 Pro durante un evento che si terrà proprio nel corso di questo mese.

A rivelare delle nuove indiscrezioni, in particolare, è stato Li Jie, ovvero il presidente di OnePlus China. Quest’ultimo, in particolare, ha pubblicato in rete una nuova immagine ritraente proprio il modello base di questa serie. Osservando l’immagine in questione, possiamo quindi notare la presenza di un display molto ampio ma con una particolarità. Attorno al display, infatti, possiamo notare la presenza di cornici estremamente sottili.

Queste cornici sembrano inoltre essere pressoché simmetriche tra loro. Un altro dettaglio che possiamo carpire è la presenza di piccolo foro centrale adibito per la fotocamera anteriore. Per il momento, invece, non ci sono informazioni ufficiali per quanto riguarda la backcover posteriore dello smartphone. Non abbiamo comunque dubbi che l’azienda possa introdurre diverse novità estetiche. Secondo alcune indiscrezioni, OnePlus potrebbe rendere disponibile anche una versione con una backcover realizzata in ceramica. Vi aggiorneremo comunque non appena arriveranno nuove informazioni di rilievo su questo nuovo device.