Il team di OpenAI ha presentato Sora ad inizio anno, un progetto di ricerca pensato per create video partendo da input testuali. I risultati mostrati a febbraio erano già molto interessanti ma lo sviluppo della piattaforma è proseguito e ha portato alla realizzazione di una nuova versione.

Proprio in queste ore, OpenAI ha annunciato che la nuova versione di Sora è disponibile come prodotto standalone. Gli utenti di ChatGPT potranno utilizzare l’Intelligenza Artificiale dedicata ai video in maniera limitata mentre gli utenti Plus e Pro avranno maggiori crediti a disposizione e una renderizzazione più veloce.

Infatti, Sora Turbo è disponibile esclusivamente per gli abbonati e permette di sbloccare le massime prestazioni per il modello. Gli utenti Plus potranno utilizzare il servizio senza costi aggiuntivi fino ad un massimo di 50 video al mese in 480p. Il piano Pro, invece, consente di realizzare fino a 500 video con durata e risoluzione più elevata.

OpenAI ha rilasciato ufficialmente Sora, l’Intelligenza Artificiale nata per generare video partendo da input testuali

Il punto di forza di Sora è certamente la resa visiva. Attraverso l’IA è possibile generare video realistici e coinvolgenti, rivoluzionando il modo di fare video grazie ad infinite possibilità. Il modello di generazione video è disponibile sul sito ufficiale.

Stando a quanto dichiarato da OpenAi, è possibile generare video alla risoluzione di 1080p della durata massima di 20 secondi. Sono supportati tutti i principali formati, quindi è possibile realizzare filmati in widescreen oppure in verticale o quadrati.

La generazione dei video più partire da input testuali o da altri filmati, unendo risorse già disponibili con elementi completamente nuovi. Grazie alla nuova dashboard, gli utenti potranno interagire in modo migliore con l’IA e specificare con precisione la resa di ogni fotogramma.

Non mancherà la possibilità di interagire con la community attraverso le sezioni Featured e Recent che permetteranno di condividere le migliori creazioni. In ogni caso, le prestazioni di Sora continueranno ad evolversi per migliorare la resa delle creazioni per arrivare al fotorealismo visivo e ad una corretta generazione della fisica.