Il periodo natalizio si avvicina ed è assolutamente probabile che molti utenti abbiano voglia di aggiornare la propria promozione presente sul proprio numero di cellulare, il tutto ovviamente in concomitanza dell’arrivo delle nuove offerte previste appunto per il Natale.

Il mercato della telefonia italiano offre per fortuna tantissime possibilità in tal senso, dal momento che nella nostra penisola sono presenti tantissimi provider che ogni giorno offrono un catalogo di offerte ricchissimo e variegato, tra questi uno dei nomi principali è rappresentato senza dubbio da Iliad, l’operatore è vestito di rosso, infatti da tantissimi anni garantisce promozioni davvero accattivanti con costi decisamente competitivi.

Recentemente sul proprio sito Internet ha pubblicato una nuova promozione che offre anche il 5G attivo di default con tantissimi giga che consentono una navigazione nel web davvero senza preoccupazioni, vediamo insieme qualche dettaglio in più.

La promo ricca e veloce

Come potete leggere con i vostri occhi dal banner preso direttamente dal sito ufficiale di Iliad, la promozione in questione garantisce ad un prezzo di 9,99 € al mese la bellezza di 180 GB di traffico dati in connessione 5G, laddove è presente la copertura del 5G di Iliad, abbinati a minuti ed SMS illimitati perciò tutti i numeri nazionali.

La promozione in questione è dedicata a tutti gli utenti e l’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione e il costo di attivazione da corrispondere equivalente al 9,99 € che include anche il costo della Sim, per attivare la promozione tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Iliad, cliccare sulla pagina dedicata a quest’ultima e poi procedere con l’attivazione online per godere della vostra nuova offerta in pochi semplici passi.

Iliad non ha dichiarato una data di scadenza di questa promozione dunque potrebbe durare ancora per molto tempo così come potrebbe scadere nelle prossime ore, se siete interessati dunque non perdete troppo tempo ed effettuate subito l’attivazione online.