OpenAI annuncia 12 giorni di sorprese natalizie: arriva Sora e non solo

OpenAI ha deciso di rendere il Natale 2024 ancora più speciale con “12 giorni di annunci”, una serie di presentazioni che inizierà il 5 dicembre e si concluderà il 16. L’iniziativa, soprannominata internamente “Shipmas” (un mix tra “shipping” e “Christmas”), promette novità entusiasmanti nel campo dell’intelligenza artificiale, molte delle quali legate alle festività.

Il debutto di Sora: text-to-video innovativo

Tra le novità più attese c’è Sora, il rivoluzionario strumento di text-to-video di OpenAI. Sora è stato sviluppato con il contributo di centinaia di artisti che, durante il 2024, hanno partecipato alla fase di test alpha. Questa tecnologia consente di generare video partendo da semplici descrizioni testuali, aprendo nuove possibilità creative sia per professionisti che per appassionati.

Nonostante le proteste di alcuni artisti, che hanno criticato il programma di test come una forma di “ricerca non retribuita”, Sora rappresenta una risposta diretta alla concorrenza di Google, che con il suo modello generativo Veo sta già puntando a consolidare la leadership nel settore dei video AI.

Annunci misteriosi e anticipazioni

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha parlato dell’iniziativa durante la conferenza DealBook del New York Times, mantenendo però il riserbo su molti dettagli. Tra le ipotesi più intriganti, c’è il possibile annuncio di Orion, un nuovo modello linguistico avanzato di cui si è discusso molto nei mesi scorsi. Anche se Altman aveva in passato definito queste voci infondate, il contesto natalizio potrebbe riservare sorprese.

Un’altra anticipazione curiosa riguarda ChatGPT, per cui alcuni utenti hanno notato la presenza di un’icona a forma di fiocco di neve nel codice dell’app, che potrebbe indicare una modalità vocale ispirata a Babbo Natale.

Una competizione sempre più accesa

Con questa iniziativa, OpenAI dimostra di voler mantenere un ruolo centrale nell’innovazione AI, affrontando sfide dirette da giganti come Google. I prossimi giorni saranno cruciali per scoprire come queste tecnologie influenzeranno il panorama dell’intelligenza artificiale.