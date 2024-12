Un problema che molti utenti sicuramente conoscono e che purtroppo affligge tantissimi display di tipologia AMOLED e quello legato alla linea verde che appare perfettamente al centro del display è rappresenta una linea di pixel bloccati su un unico colore, si tratta un problema che affligge in particolare questa tipologia di display e che richiede da parte delle varie aziende che li producono e che gli utilizzano particolare attenzione durante l’assemblaggio per impedire che appunto ciò si verifichi.

Purtroppo, però, soffrirne in particolare, sono i dispositivi di casa OnePlus, molto denti lamentano infatti la comparsa di questa linea verde e dopo tanto tempo alla fine l’azienda ha finalmente deciso di riconoscere il problema e prendere dei provvedimenti diretti e decisi.

Soluzione strutturata in tre fasi

Come potete ben vedere l’azienda cinese ha elaborato una strategia in tre fasi per la soluzione di questo problema dal titolo Green Line Worry Free Solution, che letteralmente significa “Soluzione dalla linea verde senza preoccupazioni”.

Le tre fasi sono le seguenti:

Fase 1 : Applicazione di un bordo rinforzato in PVX Che consente al display di fronteggiare le situazioni climatiche più estreme.

: Applicazione di un bordo rinforzato in PVX Che consente al display di fronteggiare le situazioni climatiche più estreme. Fase 2 : esecuzione di tantissimi test, intorno ai 180, di uso in condizioni reali e estreme con 85° di temperatura e 85% di umidità.

: esecuzione di tantissimi test, intorno ai 180, di uso in condizioni reali e estreme con 85° di temperatura e 85% di umidità. Fase 3: Offerta una garanzia a vita per questo problema.

Si tratta di una strategia decisamente aggressiva e diretta sulla quale punta fortemente l’azienda cinese dal momento che offre addirittura una garanzia a vita sui prodotti per quanto riguarda questa problematica, di conseguenza tutti i prodotti acquistati dal marchio cinese non dovrebbero soffrire più di questo problema, ma in tal caso potreste sostituirli in qualsiasi momento, anche a distanza di anni dall’acquisto.

Non rimane dunque che attendere per assistere alle prime testimonianze e vedere se effettivamente la strategia OnePlus funzionerà o meno, il problema certamente rappresenta una rogna non da poco.