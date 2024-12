Uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto tra quelli applicati direttamente sull’Apple MacBook Air della generazione del 2022, quindi con processore Apple M2, questo è possibile grazie alla promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione del consumatore finale, garantendogli un risparmio che nessuno si aspettava, né si sarebbe mai immaginato.

Il notebook riprende tutta l’estetica che contraddistingue i prodotti dell’azienda, un design veramente minimale, con chassis metallico, che presenta a saua volta finitura opaca decisamente elegante, sia alla vista che al tatto. La finitura opaca lo rende resistente alle impronte, mentre la colorazione Mezzanotte, riesce ad offrire quel “tocco” in più che altrimenti mancherebbe. Alla base del modello inserito nell’articolo, come vi abbiamo anticipato, possiamo trovare il processore Apple M2, un octa-core che promette ugualmente ottime prestazioni generali, affiancato a sua volta dal display da 13,6 pollici di diagonale, un Liquid Retina tra i migliori in circolazione.

Amazon da sogno: l’offerta Apple MacBook Air è ottima

Amazon è sempre pronta a sfoderare la carta vincente, tra le tante promozioni attive in questi giorni, spicca sicuramente la possibilità di mettere le mani sull’Apple MacBook Air di ultima generazione, con un risparmio fuori dal normale. Il suo listino di 1249 euro, difatti, viene scontato di quasi 350 euro, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a 908,99 euro, con lo sconto del 27%. Premete qui per acquistarlo.

Tra i tanti punti di forza del notebook possiamo sicuramente annoverare anche le dimensioni, essendo un prodotto che non supera 1,24kg di peso, risultando estremamente utile e versatile, anche considerando un utilizzo in mobilità. L’autonomia è l’altra caratteristica da prendere assolutamente in considerazione, essendo molto semplice pensare di utilizzarlo anche lontani da una presa a muro.