Il mercato degli smartphone è sempre più caratterizzato da dispositivi di grandi dimensioni. Eppure, ci sono ancora alcuni utenti che desiderano un formato compatto per i propri dispositivi. A tal proposito, le recenti indiscrezioni diffuse dal noto leaker Digital Chat Station hanno suscitato grande interesse. Secondo recenti informazioni, infatti, OnePlus starebbe sviluppando un nuovo smartphone. Quest’ultimo sarebbe stato progettato per coloro che cercano un dispositivo di fascia alta, ma con dimensioni contenute rispetto agli standard attuali.

OnePlus lavora ad un nuovo smartphone compatto

Al centro del dispositivo ci sarebbe il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo è in grado di garantire prestazioni eccellenti per diverse opzioni, anche quelle più esigenti. Fattore attraente per tutti gli utenti.

Lo schermo del dispositivo dovrebbe presentare 6,3pollici. Ovvero leggermente inferiore rispetto alla media dei flagship moderni, ma comunque sufficiente a offrire una visualizzazione immersiva. La risoluzione prevista è di 1.5K. Un livello medio tra Full HD+ e QHD. Ciò promette un’ottima nitidezza senza compromettere troppo l’efficienza energetica.

Per il comparto fotografico, il sensore principale dovrebbe essere un Sony IMX906 da 50MP. Quest’ultimo è integrato in un modulo orizzontale. Non ci sarebbe, però, uno zoom ottico periscopico. Tale scelta potrebbe deludere gli amanti della fotografia, ma probabilmente è necessaria per mantenere le dimensioni e i costi del dispositivo più contenuti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo modello potrebbe appartenere alla serie OnePlus Ace 5. Nel dettaglio, lo smartphone potrebbe presentare le possibili denominazioni come Ace 5 Mini o Ace 5 Pro Mini. Anche se il dispositivo è ancora un prototipo e il lancio non sembra imminente, le anticipazioni indicano un interessante ritorno all’idea di smartphone premium compatti. Un’opzione sempre più rara, ma ancora apprezzata. Resta da vedere come OnePlus saprà bilanciare innovazione e praticità. Nel frattempo suddette prime indiscrezioni lasciano ben sperare per il futuro del dispositivo e dell’intero brand.