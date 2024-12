Ecovacs Deebot T30S è il nome di uno dei robot aspirapolvere più apprezzati e richiesti dal pubblico italiano, per la sua capacità di adattarsi perfettamente alla maggior parte delle situazioni e necessità del consumatore, anche grazie alla presenza di una potenza di aspirazione massima che può raggiungere fino a 11000 Pa.

Al di sotto dello stesso è facile trovare una spazzola anti-grovigli, con tecnologia TruEdge per il taglio adattivo dei bordi, ma soprattutto il lavaggio accurato di ogni superficie. La funzione lavapavimenti prevede il lavaggio con mocio ad acqua calda a 70°C, per distruggere tutti i batteri, oltre al sollevamento del mop di 9 millimetri, per evitare di bagnare, e rovinare irreparabilmente, i tappeti. All’interno della confezione l’utente può trovare anche una comoda stazione di svuotamento e di ricarica, che semplifica di molto la vita quotidiana del consumatore finale.

Robot aspirapolvere Ecovacs: un’offerta assurda su Amazon

Il robota aspirapolvere che potete trovare in promozione su Amazon avrebbe un listino addirittura superiore ai 1000 euro, per questo apprezziamo davvero la scelta di ridurre di molto la spesa finale da parte di Amazon, applicando uno sconto di 300 euro sul prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni (che era stato di 999 euro). In questo modo si andranno a spendere solamente 699 euro per il suo acquisto, con consegna a domicilio a titolo completamente gratuito. Collegatevi subito qui per effettuare l’ordine.

Le dimensioni di questo dispositivo non si allontanano troppo dagli standard a cui siamo abituati, presentando a tutti gli effetti una diagonale di circa 46 centimetri, ed un’altezza che gli permette di pulire senza troppi problemi al di sotto di mobili bassi o di divani. La stazione, è importante ricordarlo, è abbastanza grande ed ingombrante, ciò potrebbe rappresentare un piccolo problema per il suo posizionamento ovunque desideriate.