Dal 6 dicembre 2024, l’operatore virtuale 1Mobile lancia un’interessante iniziativa natalizia chiamata “Porta un Amico”, che consente ai clienti di ottenere fino a tre rinnovi gratuiti della propria offerta. Per partecipare, gli utenti devono condividere un codice amico, disponibile sull’app ufficiale o nell’area riservata del sito, con amici interessati a passare a 1Mobile, attivando una nuova SIM online o presso rivenditori autorizzati.

L’operazione di 1Mobile “Porta un Amico”

L’iniziativa sarà valida fino al 6 gennaio 2025 per la condivisione dei codici, mentre gli amici invitati potranno utilizzarli fino al 15 gennaio 2025. Una volta attivata la SIM dell’amico, entrambi i partecipanti riceveranno una ricarica omaggio equivalente al costo del successivo rinnovo dell’offerta. È possibile invitare fino a tre persone, ottenendo così altrettante ricariche omaggio. L’operatore specifica che i codici sono univoci e utilizzabili una sola volta.

La promozione è aperta a tutti i clienti con una SIM attiva. In caso di problemi tecnici, come l’assenza della sezione dedicata nell’app, è sufficiente eseguire un aggiornamento del software. L’attivazione della SIM può avvenire sia con un nuovo numero sia tramite portabilità da altro operatore, offrendo una flessibilità utile a chi intende approfittare dell’offerta.

L’omaggio ricevuto potrà essere utilizzato non solo per il rinnovo dell’offerta, ma anche per costi extra, come penali legate a portabilità incomplete. Tuttavia, il credito omaggio non è trasferibile in caso di cambio operatore e non dà diritto a rimborso in caso di mancato utilizzo. Infine, l’invitante non riceverà alcun beneficio se l’invitato non utilizza il codice per completare l’attivazione.

1Mobile, marchio di Compagnia Italia Mobile, opera come MVNO su rete Vodafone e dal 21 marzo 2024 offrirà anche la copertura 5G, con velocità fino a 2 Gbps. La sua rete 4G consente attualmente velocità massime di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Questo rappresenta un limite rispetto all’offerta Vodafone, ma garantisce comunque prestazioni competitive, rendendo l’iniziativa una proposta interessante per chi cerca convenienza durante il periodo festivo.