Nelle ultime ore, il settore dell’intelligenza artificiale ha visto un cambiamento significativo: Grok, il chatbot sviluppato da xAI, l’azienda di Elon Musk, è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti della piattaforma X, ex Twitter. Questo passaggio segna una svolta strategica di grande rilevanza, poiché fino a ieri l’accesso era riservato esclusivamente agli abbonati Premium. La notizia è stata accolta con entusiasmo da un numero crescente di utenti, che hanno già iniziato a testare le potenzialità del servizio.

Grok nella sua nuova versione gratuita su X

Grok si distingue dai chatbot concorrenti per il suo approccio innovativo e informale. Presentato come un “assistente AI umoristico”, punta a coinvolgere gli utenti con risposte più ironiche e personali, in linea con lo stile eccentrico del suo creatore. Il chatbot si è ulteriormente evoluto negli ultimi mesi, introducendo ad agosto una funzione per generare immagini da testo. Questa caratteristica, seppur apprezzata da molti, ha suscitato alcune perplessità a causa di risultati controversi in determinati contesti.

La decisione di rendere Grok gratuito non appare casuale, ma si inserisce in una strategia mirata a competere con leader del settore come ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google, Microsoft Copilot e Claude di Anthropic, tutti già disponibili gratuitamente. xAI sembra voler sfruttare la vasta base di utenti di X per ampliare il proprio impatto nel mercato dell’intelligenza artificiale conversazionale, consolidando il suo posizionamento con una mossa audace.

A supporto di questa espansione, xAI ha recentemente raccolto 6 miliardi di dollari in finanziamenti e sta considerando il lancio di un’applicazione standalone, seguendo l’esempio di altri attori del settore che dispongono già di app dedicate. L’apertura globale di Grok arriva dopo una fase di test limitata ad alcune regioni, durante la quale il servizio è stato perfezionato per garantire un’esperienza utente ottimale.

Nonostante alcune limitazioni, come la possibilità di inviare un massimo di 10 messaggi ogni due ore, Grok si prepara a sfidare i giganti del settore con un’offerta che unisce innovazione, accessibilità e l’unicità del suo carattere.