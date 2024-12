Vodafone sfida Iliad: le offerte fino a 250 GB con il 5G

Vodafone e Iliad si sfidano a suon di offerte per conquistare chi vuole passare a un nuovo operatore. Entrambe propongono soluzioni vantaggiose, ma con differenze importanti che possono fare la differenza per gli utenti.

Le offerte Vodafone Silver

Vodafone punta sulla serie Silver, con due proposte semplici e convenienti, riservate a chi proviene da Iliad e operatori virtuali:

Silver 100: 100 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99€ al mese. Il primo mese costa solo 5€; Silver 150: come la precedente, ma con 150 GB in 4G per 9,99€ al mese. Anche qui il primo mese costa 5€.

Chi sceglie l’opzione SmartPay, che permette di ricaricare automaticamente dal conto corrente, ottiene 50 GB aggiuntivi gratuiti.

Le offerte Iliad: tra giga e trasparenza

Iliad risponde con tre piani ricchi di Giga, tutti con minuti ed SMS illimitati e tariffe garantite senza aumenti:

Flash 150: 150 GB in 4G a 7,99€ al mese. Disponibile fino al 12 dicembre per nuovi e vecchi clienti. Per i già clienti è necessario avere un’offerta attiva che costi meno di 7,99€; Giga 180: 180 GB in 5G a 9,99€ al mese; Giga 250: 250 GB in 5G a 11,99€ al mese.

Chi sceglie Giga 180 o Giga 250 può attivare la fibra ottica Iliad per la casa a 19,99€ al mese, invece di 24,99€.

Se si cercano tariffe vantaggiose in 4G, la Silver 100 o la Flash 150 di Iliad sono ottime opzioni. Per chi vuole più Giga o la potenza del 5G, Iliad offre una scelta più ampia con le sue Giga 180 e Giga 250. Vodafone, dal canto suo, si distingue per i GB extra gratuiti con SmartPay e la convenienza del primo mese a soli 5€.

Entrambe le compagnie offrono trasparenza e qualità, ma la scelta dipende dalle priorità personali: velocità del 5G, quantità di Giga o prezzo. Iliad dimostra di avere in mano la situazione ma TIM non sembra voler mollare quanto costruito negli anni, magari provando a tornare ai vecchi fasti.