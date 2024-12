WhatsApp si prepara a rivoluzionare il modo in cui gli utenti condividono contenuti online. Una nuova barra multifunzione, individuata nella versione Android 2.24.25.20, promette infatti di semplificare l’interazione con i principali social network. Questa è stata posizionata nella parte inferiore dello schermo e consentirà alle persone di pubblicare direttamente su piattaforme come Instagram, Facebook, X e Snapchat. In modo da evitare il fastidio di dover scaricare e poi ricaricare manualmente i contenuti. Un altro dettaglio interessante è il pulsante “Altro”. Quest’ ultimo infatti offrirà ulteriori opzioni di utilizzo per la condivisione su altre applicazioni, ampliando così le possibilità d’uso.

WhatsApp: stop agli iPhone più vecchi e nuove funzionalità all’orizzonte

Ma le novità non terminano qui. Anche i canali WhatsApp, una delle funzionalità più apprezzate di recente, beneficeranno di nuove opzioni di condivisione. Ad esempio, sarà generato un link univoco per ogni aggiornamento, facilitando la diffusione dei contenuti su altre piattaforme. In più, si sta sperimentando la possibilità di utilizzare codici QR per condividere i canali. Il motivo? Rendere la funzione ancora più accessibile su dispositivi Android e iOS.

A partire da maggio 2025, WhatsApp però smetterà di supportare alcuni device Apple con versioni di iOS precedenti alla 15.1. Questa scelta, volta a garantire standard di sicurezza e prestazioni più alte, potrebbe creare qualche difficoltà per coloro che sono in possesso di modelli più datati. Anche se potrà generare non pochi fastidi, tale decisione riflette l’impegno della piattaforma nel cercare di offrire un servizio sempre più aggiornato e sicuro.

Nel frattempo, altre funzionalità sono in fase di sviluppo. Tra queste, vi è la possibilità di convertire i messaggi vocali in testo, un’opzione molto richiesta che potrebbe cambiare il modo di comunicare. Anche i tempi di rilascio generano curiosità. Ad esempio per i clienti Android gli aggiornamenti sembrano imminenti, mentre non ci sono ancora indicazioni precise per quelli iOS. Insomma, con questi cambiamenti, WhatsApp punta a consolidare il suo ruolo di protagonista nel mondo delle app di messaggistica.