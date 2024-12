Le Sony WH-1000XM5 rappresentano a tutti gli effetti il gota del segmento audio consumer, un prodotto che non delude assolutamente le aspettative, con la sua incredibile ergonomia generale, la qualità del suono, ed una cancellazione del rumore ritenuta universalmente la migliore in circolazione. Lo sconto che Amazon ha deciso di mettere a disposizione del pubblico è davvero da pazzi, forse uno dei migliori di sempre.

Sono davvero tante le caratteristiche tecniche che permettono alle Sony WH-1000XM5 di distinguersi dalla massa, a partire dalla connessione multipoint, ovvero la possibilità di collegarsi simultaneamente a più device, così da riuscire ad esempio a rispondere alle chiamate dallo smartphone, mentre siete impegnati ad ascoltare la musica con il notebook. Sono cuffie wireless over-ear completamente compatibili con qualsiasi sistema operativo in circolazione, presentando accessibilità anche agli assistenti vocali più comuni, come Amazon Alexa, Gooogle Assistant ed anche Siri.

Sony WH-1000XM5: una promozione assurda su Amazon

Il prezzo di queste Sony WH-1000XM5 parte già dall’alto, infatti l’utente si ritrova a dover investire circa 360,99 euro per il suo acquisto, almeno per quanto riguarda il listino, fortunatamente in nostro aiuto accorre Amazon con lo sconto del 23%, che così viene applicato in automatico, fino a scendere a soli 279 euro necessari per il suo acquisto. Andate subito su questo link per effettuare l’ordine.

Come tutte le cuffie wireless, anche il prodotto indicato nell’articolo presenta al proprio interno una batteria ricaricabile, che gli permette di raggiungere una autonomia complessiva di 30 ore circa. La ricarica è rapida, avviene con il collegamento diretto ad una presa a muro tramite la porta USB-C che potete trovare direttamente sul padiglione di destra. La cancellazione del rumore è adattiva, oltre che regolabile secondo le proprie esigenze.