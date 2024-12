Uno dei brand di maggiore successo, per quanto ne concerne la diffusione di smartwatch sul mercato, è senza dubbio TicWatch, azienda che nel corso degli anni ha catturato il cuore di milioni di consumatori, anche grazie al TicWatch Pro 5, uno smartwatch di ultima generazione che oggi può essere acquistato su Amazon con coupon gratis del valore di 150 euro.

La prima cosa che notiamo di questo prodotto riguarda sicuramente la presenza del processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1, un SoC che garantisce prestazioni nettamente superiori alla media, per la sua piena capacità di saper gestire senza problemi le sollecitazioni di vario genere. Il sistema operativo preinstallato è Wear OS, uno dei più completi in circolazione, con 80 ore di durata complessiva della batteria, nettamente migliorata rispetto alle prime generazioni dell’OS.

Ticwatch Pro 5: sconto di 150 euro con coupon gratis

Acquistare il Ticwatch Pro 5 è molto più semplice di quanto abbiate mai immaginato, infatti il listino di 329,99 euro viene fortemente scontato da Amazon grazie alla presenza di un coupon che gli utenti possono applicare direttamente in pagina. La riduzione, in questo caso, è di 150 euro, con una spesa finale da sostenere pari a 179 euro. L’acquisto è possibile qui.

Come era lecito immaginarsi, lo smartwatch integra direttamente al proprio interno il chip GPS, che permette di tracciare gli spostamenti direttamente su mappa, senza doversi affidare allo smartphone, in questo modo l’utente, per il corretto posizionamento durante l’attività fisica, non si ritrova costretto a portare con sé il proprio dispositivo mobile. A differenza di quanto si potrebbe pensare, è bene sapere che il Ticwatch non risulta essere compatibile con iPhone, il che porta l’utente ad essere costretto ad utilizzare il device solamente con i dispositivi con sistema operativo Android, relativamente aggiornati.