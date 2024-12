Sta circolando una nuova truffa via email che cerca di sfruttare la curiosità e la buona fede degli utenti. I truffatori si spacciano per giovani donne che vogliono fare nuove conoscenze, inviando messaggi amichevoli con foto o inviti a conversare. L’obiettivo? Far abbassare la guardia e spingere le persone a cliccare su link pericolosi o a fornire informazioni personali.

Queste email spesso sembrano autentiche, ma contengono segnali che dovrebbero far scattare un campanello d’allarme. Gli indirizzi del mittente sono strani o poco professionali, i testi hanno errori grammaticali, e i link rimandano a siti sconosciuti o non sicuri.

Per proteggersi, mai cliccare su link di email sospette e non rispondere. Controlla sempre il mittente e, in caso di dubbio, elimina il messaggio. Segnalare queste email come spam aiuta a bloccare ulteriori tentativi. Restare vigili è essenziale per non cadere in queste trappole digitali.

Truffa in corso in Italia: il messaggio ha fregato già migliaia di persone

Quello che si può vedere qui in basso è il messaggio che sta circolando tramite e-mail e che racchiude la vera truffa. Ricordiamo a tutti che bisogna assolutamente evitare di cliccare sui link che sono presenti all’interno del testo. Eccolo qui giusto per fornire un esempio ai nostri lettori:

“Ciao, vorrei offrirti una conoscenza tutta nuova.

Mi chiamo Jacqueline e sono venuta qui la settimana scorsa come parte di un programma di scambio di un anno.

Dal momento che non ho ancora trovato amici e fan qui, ti suggerisco di determinare il momento giusto insieme e organizzare appuntamenti per conoscersi.

Spero ti sia piaciuta la mia idea semplice e interessante? Voglio dire subito che sono molto depravato e pronto per qualsiasi fantasia.

Allego il percorso al mio profilo e aspetto il tuo messaggio, nickname Cute_Jacqueline.

Nel mio profilo troverai il mio numero whatsapp e le mie foto.

Sto aspettando la tua chiamata.”