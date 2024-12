Amazon è pronta a riservare nuovi sconti molto interessanti applicati sui migliori prodotti in circolazione, tra questi possiamo sicuramente annoverare il bellissimo Apple iPhone 15, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo, al giorno d’oggi almeno, il proprio punto di forza.

Per molto tempo ritenuto uno dei device più richiesti e desiderati dal pubblico, presenta una serie di specifiche tecniche di altissimo livello, a partire dalle dimensioni relativamente ridotte, 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 171 grammi. Lo smartphone integra processore Apple A16 Bionic di penultima generazione, octa-core con GPU 5-core e 6GB di RAM; il quantitativo di memoria interna è di 128GB, prestate attenzione a questo aspetto, proprio perché non potrà essere incrementata con l’ausilio di una microSD.

Apple iPhone 15: il suo prezzo è ridicolo su Amazon

Il prezzo di vendita di Apple iPhone 15 non poteva essere più basso, se considerate che a tutti gli effetti il suo listino di 879 euro è stato ridotto da Amazon di circa 130 euro, così da poter arrivare a spendere in fase finale solamente 749 euro. E’ prevista ad ogni modo garanzia della durata di 24 mesi, oltre ad essere completamente sbrandizzato. Se lo volete acquistare, collegatevi qui.

Uno degli aspetti di maggiore successo per gli smartphone di ultima generazione, è chiaramente legato al comparto fotografico, in quanto l’attenzione del pubblico è mirata verso un dispositivo che permetta di scattare ottime istantanee, con il minimo sforzo. Il device in oggetto integra nella parte posteriore due sensori fotografici: uno da 48 megapixel ed uno da 12 megapixel, il secondo è un ultragrandangolare di ottima qualità, che riesce ad ampliare di molto il campo visivo di ripresa, raggiungendo il valore finale di 120 gradi complessivi, questo a prescindere dalla qualità stessa.